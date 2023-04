Coldplay y Cinépolis revolucionan la manera de ver un concierto

La película Coldplay- Music of the spheres: Live at River Plate se presenta el 19 y 23 de abril en las 33 salas de Cinépolis 4DX, ScreeX y 4DXScreen, ofreciendo una experiencia única.

Cinépolis +QUE CINE exhibirá el 19 y 23 de abril el exitoso concierto Coldplay Music of the Spheres: Live at River Plate, en sus formatos 4DX, ScreenX y 4DXScreen, que ofrecen a los asistentes una experiencia vibrante y envolvente, gracias al sonido remasterizado y coloridos efectos visuales del director Paul Dugdale, ganador de un BAFTA y nominado a un Grammy, quien estuvo a cargo de montar la gira y esta película.

Con este espectáculo en pantalla grande, la banda británica hace vibrar a los fans a través de una obra de arte que combina luces, láser, fuegos artificiales, pulseras LED y sonido vibrante, en formato 4DX, que reproduce la atmósfera simulando el concierto en vivo al combinar más de 20 efectos ambientales sincronizados y ofrece una experiencia cinematográfica inmersiva multisensorial, a través del movimiento, vibración, agua, viento, rayos, aromas y otros efectos especiales que mejoran las imágenes en pantalla.

La película estará disponible también en formato ScreenX que se trata de la primera multiproyección cinematográfica del mundo, donde los fanáticos de Coldplay tendrán una visión panorámica de 270° imágenes y escenas exclusivas del concierto. Al expandir la imagen más allá de la pantalla convencional, ScreenX coloca a la audiencia directamente en el centro de la historia, creando una experiencia visual inmersiva.

Coldplay - Music Of The Spheres: Live At River Plate se grabó durante las 10 presentaciones realizadas en el estadio River Plate en Buenos Aires, con tres cámaras ScreenX.