En CDMX se realizará el Torneo Clasificatorio de Pokémon GO

El 11 y 12 se reunirán los Entrenadores de América Latina para clasificar al Campeonato Mundial de Pokémon GO.

Niantic y The Pokémon Company International anunciaron el Torneo Clasificatorio de Pokémon GO en la Ciudad de México, a realizarse el 11 y 12 de mayo en Casa Battler, ubicada en la Colonia Roma. En este evento, los Entrenadores de América Latina tendrán la oportunidad para clasificar al Campeonato Mundial de Pokémon GO; asimismo, el torneo en la Ciudad de México busca fomentar aún más la competitividad en la región.

Los participantes competirán por Puntos de Campeonato (PC) con una distribución que varía según su posición y el número de jugadores. Los mejores jugadores recibirán premios exclusivos y todos los competidores obtendrán un kit de bienvenida. Los jugadores podrán esperar la siguiente distribución de PC de acuerdo con su posición y del número de participantes, que está limitado a 256 para este evento.

1° lugar: 200 Puntos de Campeonato

2° lugar: 160 Puntos de Campeonato

3° – 4° lugar: 130 Puntos de Campeonato

5° – 8° lugar: 100 Puntos de Campeonato

9° – 16° lugar: 80 Puntos de Campeonato (si participan 48 jugadores)

17° – 32° lugar: 60 Puntos de Campeonato (si participan 80 jugadores)

33° – 64° lugar: 50 Puntos de Campeonato (si participan 128 jugadores)

65° – 128° lugar: 40 Puntos de Campeonato (si participan 256 jugadores)

A partir de este año, las invitaciones al Campeonato Mundial se otorgan a jugadores que acumulen al menos 300 Puntos de Campeonato, con diferentes niveles de apoyo para viajes según su clasificación final. En América Latina, los jugadores clasificados del 1 al 8 al final de la temporada calificarán para el apoyo de Nivel 1, y los jugadores clasificados del 9 al 12 calificarán para el apoyo de Nivel 2.

Todos los participantes deben ser parte del programa Play! Pokémon y tener un ID de Jugador, así como comprometerse a seguir las pautas establecidas por Play! Pokémon respecto al COVID-19.

Los accesos para el Torneo Clasificatorio de Pokémon GO en la Ciudad de México, tanto para competidores como espectadores, están disponibles en https://rivalrival.com/pokemon-go-clasificatorio-cdmx/.