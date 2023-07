Lanzan convocatoria “Regeneración by All In” para startups y scaleups

A través de la iniciativa se invita a empresas con ideas disruptivas para validar su propuesta de valor. La convocatoria cierra el 31 de julio.

Nestlé México, a través de su ecosistema de innovación All In, y The Yield Lab LATAM lanzaron la convocatoria Regeneración by All In, para startups y scaleups que tengan propuestas disruptivas que impacten en materia sustentable y contribuyan al cuidado y preservación del planeta.

La convocatoria está abierta hasta el 31 de julio en el sitio www.all-in.com.mx/reto-sustentabilidad y busca propuestas innovadoras para los siguientes retos:

Reto 1: Reducir emisiones de CO2

* Fuentes de energía térmica renovable: compañías que han desarrollado esquemas de generación de energía por medio de residuos (ej. Biomasa, biogas o biodiesel).

* Distribución sustentable: alternativas vehiculares de bajo carbono (ej. Generación vía eléctrica y/o biometano)

* Iniciativas de producción agrícola regenerativa: tecnologías de restauración de suelo, sistemas de medición de carbono en suelo y aditivos para aliento de ganado que reduzcan el metano durante la fermentación entérica.

Reto 2: Impulsar la circularidad de empaques

* Materiales reciclados: compañías que tengan plástico reciclado (PET, PE, PP y HDPE) producido vía reciclaje químico con base en residuos.

* Sistema de Refil: compañías que tengan sistemas de abastecimiento alimenticio en punto de venta con cero residuos.

Reto 3: Mejorar el aprovechamiento del uso del agua

* Cuidado del agua en campo y en la producción: apoyo a la eficiencia del agua y tecnologías de medición de riego.

Fausto Costa, Presidente Ejecutivo de Nestlé México, comentó que en Nestlé están orgullosos de esta iniciativa, misma que ofrece la oportunidad de impulsar la innovación e ideas vanguardistas en cuanto a sustentabilidad; además de que estas propuestas contribuyen a la conservación del medio ambiente, a través de explorar nuevas soluciones y colaboraciones con emprendedores que cuentan con nuestro mismo objetivo.

Por su parte, Santiago Murtagh, Managing Director The Yield Lab LATAM, señaló que debido a las características de México, y aunque el emprendedurismo tiene un enorme potencial, aún hay mucho para hacer y crecer. Así, ambas organizaciones trabajan directamente sobre la raíz del problema promoviendo la construcción de un fuerte y vibrante ecosistema que permita nutrir el increíble talento local para liderar la transformación de una nueva industria alimenticia.

Al respecto, Marco Guimaraes, VP Técnica y Manufactura de Nestlé México, señaló que la agenda de sustentabilidad es una prioridad estratégica para Nestlé México y que con la convocatoria Regeneración by All In se busca aliarse con emprendedores que han identificado soluciones disruptivas, escalables y sostenibles que impacten a la cadena de valor compartido.

Los interesados en participar y quienes colaboren, podrán acceder a beneficios como:

Formar parte de la comunidad de innovación de Nestlé

Realizar una prueba piloto en el mercado mexicano

Apoyo económico para la prueba piloto

Acceso a la infraestructura de Nestlé México

La posibilidad de desarrollar una relación a largo plazo con Nestlé como socio estratégico

Mónica Campos, Líder del Ecosistema de Innovación All In, mencionó que Regeneración by All In es la iniciativa de innovación en sustentabilidad de Nestlé México con la que buscan conectar con startups y scaleups que quieran probar y escalar sus soluciones a través de una prueba piloto en el mercado mexicano, como parte de su compromiso con el emprendimiento.

Para mayor información, ingresar a www.all-in.com.mx/reto-sustentabilidad