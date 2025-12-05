El vivo X300 Pro revoluciona la fotografía desde un smartphone

El teléfono cuenta con el sistema fotográfico ZEISS APO de 200 MP que elimina las barreras de distancia.

Vivo anunció la llegada a México de flagship vivo X300 Pro, dispositivo diseñado para transformar cada momento gracias a la precisión artística de la cámara ZEISS APO Telephoto de 200 MP, con sensor Ultra-Sensing HPB para imágenes ultra nítidas, con su sistema OriginOS 6 y procesador MediaTek Dimensity 9500.

El teléfono Vivo X300 Pro fue desarrollado para acercar la tecnología de imagen más avanzada de vivo directamente a los usuarios, marcando un nuevo estándar. Además, en conjunto con ZEISS, el smartphone integra una cámara telefoto ZEISS APO de 200 MP, respaldada por el chip de imagen profesional vivo VS1 Pro.

El teléfono Vivo X300 Pro posee una cámara principal ZEISS de 50MP con estabilización tipo Gimbal, para imágenes nítidas y estables al caminar, bailar o viajar; mientras, el sensor Ultra-Sensing más grande de su clase (1/1.4”) y la estabilización profesional OIS CIPA 5.5 mantienen el detalle incluso en movimiento o baja luz.

Con este lanzamiento, la marca presenta el ZEISS 2.35x Telephoto Extender Kit, lanzado por primera vez en el mundo e inspirado en la arquitectura óptica de Kepler. El telephoto incluye 13 elementos ópticos de alta transmisión distribuidos en tres grupos con materiales de ultra baja dispersión para reducir la aberración cromática y mejorar la resolución. Asimismo, el teléfono posee el Professional Imaging Grip, con controles físicos para fotografía y video, palanca de zoom y dial de control, así como batería integrada de 2300 mAh.

Este nuevo equipo Vivo X300 Pro está diseñado exclusivamente para los amantes de los conciertos y eventos, porque la distancia se convierte en solo otro parámetro, gracias a su sistema de teleobjetivo; además de que incluye funciones que permiten capturar cada momento de manera completa e inmersiva. Con Stage Mode 2.0, se puede grabar conciertos, teatro y festivales de música con claridad profesional; se puede grabar en 4K con Stage All-in-One Recording, tomar Ultra-Clear Stage Snapshots mientras se graba y se usa Dual-View Stage Video para capturar tener dos pantallas, la del espectáculo y la del usuario.

El X300 Pro mantiene al artista enfocado sin importar la lejanía, porque cuenta con zoom 10x óptimo, 20x y hasta 30x de zoom soportado, manteniendo las luces, movimiento y color.

Por su parte, su motor de imagen con IA corrige la distorsión atmosférica, mejora el color y la nitidez, y conserva las texturas incluso en condiciones de neblina, poca luz o contraluz, para los viajes de viajes. Asimismo, el dispositivo reconoce automáticamente escenarios como aves, vida silvestre o paisajes y activa el Modo Telefoto dedicado para ofrecer detalles nítidos y bokeh al estilo ZEISS, incluso a largas distancias.

El nuevo equipo posee la tecnología 200 MP ZEISS Ultra-Clear Imaging para capturar resultados ultranítidos para retratos y fotografía centrada en personas. Por su parte, la función AI Landscape Master facilita transformar cada escena y la adapta a diferentes condiciones, mediante inteligencia de imagen que mantiene el tono, el detalle y el realismo.

El equipo también incorpora AI Once-shot Multi-crop, función inteligente que crea tres composiciones cinematográficas diferentes a partir de una sola toma; la grabación en 4K a 120 FPS con Dolby Vision, permite que se tenga un movimiento fluido, realista y un impresionante rango dinámico.

La empresa también anunció OriginOS 6, que es un nuevo ecosistema diseñado para mejorar la productividad y la personalización en el uso diario. Este sistema fue diseñado para eliminar las barreras entre el teléfono y la computadora, de manera que los usuarios pueden colaborar sin interrupciones entre ecosistemas, sin importar que utilicen Android, Windows o Mac.

Gracias al vivo Office Kit, los dispositivos funcionan como un entorno fluido y unificado para transferir archivos, duplicar pantalla, continuar tareas o controlar una PC de forma remota, sin usar aplicaciones, cables ni limitaciones de compatibilidad, permitiendo la colaboración multiplataforma, incluyendo transferencias One-Tap entre Android-Mac y Android-iPhone.

Por su parte, Origin Island facilita que las actualizaciones esenciales como recordatorios, tareas o actividades en vivo permanezcan visibles sin interrumpir lo que el usuario realice.

El vivo X300 Pro está diseñado para ofrecer un rendimiento potente, por ello cuenta con el procesador MediaTek Dimensity 9500, desarrollado en conjunto con vivo para mejorar la fotografía computacional, la eficiencia energética y el procesamiento en tiempo real; por ejemplo, incluye un coprocesador dedicado que mejora el seguimiento de movimiento, reduce el consumo de energía y ofrece un funcionamiento fluido incluso en aplicaciones exigentes o escenarios de multitarea.

El teléfono cuenta con batería BlueVolt de 6510 mAh de vivo, diseñada para ofrecer autonomía prolongada sin comprometer la potencia. Además, los usuarios pueden confiar en una duración de todo el día, respaldada por 90W FlashCharge, que restaura la energía en minutos de forma segura.

El vivo X300 Pro está disponible en México en colores Marrón Duna y Negro Obsidiana, con una configuración premium de 16 GB de RAM + 512 GB de almacenamiento, con un precio de $24,999 pesos, Mientras que el ZEISS 2.35x Telephoto Extender Kit y el Professional Imaging Grip Kit estarán disponibles por alrededor de $6,999 pesos.