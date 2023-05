Battery Health Engine de OPPO es reconocido por los SEAL Awards 2023

Desde su lanzamiento en 2022, la solución se ha implementado en más de 10 smartphones de la marca, incluyendo la serie OPPO Find X5.

OPPO informó que Battery Health Engine fue ganador de la categoría Producto Sustentable de los SEAL Business Sustainability Awards 2023, así, el fabricante se coloca en la lista de compañías que han recibido este reconocimiento de alto prestigio internacional.

Elvis Zhou, director de marketing global de OPPO, señaló que a través de su misión de marca ‘Technology for Mankind, Kindness for the World’, mantienen su compromiso por impulsar la sustentabilidad en la organización mientras avanzan hacia su objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono en sus operaciones hacia el año 2050.

Battery Health Engine es una solución desarrollada por OPPO durante tres años que trabaja a nivel del sistema y que resuelve los problemas de la batería relacionados con el litio muerto para reducir la pérdida de capacidad de las baterías a largo plazo. Así, se extiende la vida útil y reduce el desperdicio de partes electrónicas ocasionado por desecho frecuente de las baterías de los smartphones.

El algoritmo Smart Battery Health se basa en el chip personalizado para la gestión de la batería de OPPO y la tecnología Battery Healing. Gracias a ello, Battery Health Engine puede mantener la capacidad de la batería de los smartphones de la marca en hasta 80% de su eficiencia original tras hasta 1,600 ciclos de carga , proporcionando una vida útil efectiva más larga que el estándar de la industria.