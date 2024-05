LG Channels lanza su canal en Europa

El LG Channels lanza LG 1, con contenidos exclusivos en primicia, películas, series, deportes y más en alta calidad.

LG anunció que los propietarios de televisores de la marca residentes en todos los países europeos tendrán acceso a nuevos canales gratuitos de televisión en streaming con publicidad (FAST), como Sony One Channels de Sony Pictures y otros canales de Lionsgate.

Los canales disponibles de Sony incluirán Sony One Comedy, con el favorito de los fans, Seinfeld; Sony One Thriller TV, con programas como Breaking Bad; Sony One Faves, con clásicos atemporales como Bewitched; Sony One Comedy HITS, con comedias clásicas como Step Brothers y Jerry Maguire; Sony One Action HITS, con películas de acción y aventuras, como District 9 y Men in Black; Sony One Shark Tank1: uno de los programas de telerrealidad más exitoso, Sony One Dragons’ Den2: el gran formato de telerealidad detrás de Shark Tank, Sony Blacklist3: con la serie de suspenso policíaco.

Sony One Channels está disponible en el Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, España, Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia, y los canales de Lionsgate están en el Reino Unido, Alemania y Francia.

Gracias a la asociación con LIonsgate, los teleespectadores británicos y alemanes pueden disfrutar como primicia de contenidos4 con licencia para el recién estrenado canal Premium LG 1, operando bajo la propia marca. Esto incluye los derechos exclusivos de series como Wong & Winchester y Paul T. Goldman5, otros programas premium incluirán las series ganadoras del Critics Choice Television Award Nashville y Boss, protagonizada por el ganador del Globo de Oro Kelsey Grammer. Asimismo, los nuevos canales de Lionsgate incluirán MovieSphere, Wicked Tuna, Are We There Yet, Anger Management, Ghost Hunters, Grace & Frankie y Nashville.

LG Channels también incluye una amplia gama de canales de cine como Great!, Popflix, Movie Sphere, Netzkino, Moviedome, WeDo Movies, Rakuten y Pluto TV; y ofrecerá películas para ver bajo demanda.

Por su parte, los canales de deportes de LG Channels transmiten las actividades deportivas, como el fútbol internacional que ofrece FIFA+, el tenis que ofrece Tennis Channel o las carreras de coches en directo de MTRSPT1; así como las partidas de ajedrez en Chess TV, y más.

LG Channels está disponible en los televisores LG Smart TV (modelos LG Smart TV de 2016 en adelante) y se puede acceder fácilmente al pulsar la tecla dedicada en el LG Magic Remote o a través de la pantalla de inicio.

Notas:

1 Sony One Shark Tank: disponible en Italia y España

2 Sony One Dragon’s Den: disponible en el Reino Unido, Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca

3 Sony One Blacklist: disponible en Francia y España

4 Primicia de contenidos: primera vez en cualquier servicio SVOD, AVOD, Free TV, Pay TV, Basic TV

5 “Wong & Winchester”, “Paul T. Goldman” están disponibles en LG Channels en el Reino Unido