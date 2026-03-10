Blog - Addictware

La industria también es para ellas: una carta para niñas y jóvenes

Mujeres colaboradoras de ABB México comparten carta abierta dirigida a niñas y jóvenes que hoy comienzan a preguntarse cómo quieren construir su futuro.

En un momento en el que la conversación sobre el futuro del trabajo, la innovación y el desarrollo industrial de México cobra cada vez mayor relevancia, el papel de las mujeres en la ingeniería y las carreras STEM resulta decisivo. En el marco del Día Internacional de la Mujer y como parte de sus iniciativas para impulsar el talento femenino desde edades tempranas, el equipo de mujeres de ABB México comparte esta carta abierta dirigida a niñas y jóvenes que hoy comienzan a preguntarse cómo quieren construir su futuro.

Queridas niñas y jóvenes:

Muchas de nosotras llegamos a la ciencia y la tecnología por caminos distintos. Algunas sentíamos curiosidad por entender el mundo; otras buscábamos un espacio donde aprender, crear y sentir que nuestro trabajo podía tener un impacto real. Con el tiempo, esas inquietudes se transformaron en decisiones.

Hoy somos parte de ABB México. Somos mujeres que desarrollamos carreras en áreas STEM: ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Trabajamos como ingenieras, técnicas, especialistas, analistas, investigadoras, líderes de equipo, gerentes y colaboradoras en líneas de producción. Venimos de contextos distintos y seguimos trayectorias diferentes, pero compartimos algo esencial: la convicción de que el talento no tiene género y de que el conocimiento abre oportunidades.

Elegir una carrera en estos campos no siempre fue sencillo. A muchas nos tocó ser la única mujer en un salón de clases, en un laboratorio o en un equipo de trabajo. Dudamos, cometimos errores y aprendimos en el camino. Sin embargo, cada paso que dimos también ayudó a abrir espacio para que más mujeres llegaran después.

De acuerdo con datos de organismos internacionales, a nivel global las mujeres representan alrededor de un tercio de quienes estudian carreras STEM, mientras que menos del 30 % de las personas que se dedican a la investigación científica en el mundo son mujeres. Estas cifras muestran que aún existen brechas importantes, pero también muestran una oportunidad clara para transformar el presente y construir un futuro más equitativo.

Desarrollarse profesionalmente para nosotras en ABB, significa generar un impacto tangible. Significa desarrollar soluciones que hacen más eficiente el uso de la energía, que mejoran la seguridad de los procesos, que impulsan la innovación y que contribuyen a un uso más responsable de los recursos del planeta.

No existe un solo perfil para construir una carrera en STEM, también existen mujeres profesionistas de otras áreas que nos completan. Existen chicas con curiosidad, con creatividad, con pensamiento crítico y con ganas de aprender. Existen mujeres que hacen preguntas, que proponen soluciones y que se atreven a explorar nuevos caminos, incluso cuando no todo está claramente definido.

Desde ABB México queremos decirles esto: confíen en su capacidad. Permítanse explorar, cambiar de opinión, equivocarse y volver a intentar. Las decisiones que tomen hoy no las encasillan; las preparan. México necesita más mujeres participando activamente en la ciencia, la tecnología y la innovación que impulsarán su futuro.

Esperamos que esta carta llegue a todas aquellas que hoy dudan, que aún no se imaginan en estos espacios o que necesitan una señal para atreverse. México necesita más mujeres creando, diseñando, liderando y transformando. Y nosotras estaremos aquí, abriendo camino con ustedes.

Con admiración y confianza,

Equipo de mujeres de ABB México