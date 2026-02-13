Inseguridad frena emprendimiento e inversión en el país

84% de los mexicanos han visto negocios cerrar o mudarse por delincuencia en su entorno cercano y 71% cambiaría sus decisiones de inversión o consumo si mejorara la seguridad.

La decisión de emprender en México está cada vez más condicionada por la violencia y el riesgo de la delincuencia, incluso por encima de factores económicos tradicionales. Y es que, el 62% de los mexicanos identifica la inseguridad (robos, extorsión y cobro de piso) como el mayor obstáculo para abrir un negocio este año, superando a la falta de crédito, la carga fiscal y la situación económica general, expone una encuesta de Research Land, la agencia de investigación de mercados de Grupo UPAX.

Este fenómeno ocurre en un contexto donde la inseguridad no solo es una percepción, sino una carga económica real dado que, según datos del INEGI, en 2023 el costo total de los delitos que afectaron a las empresas mexicanas ascendió a 124 mil 300 millones de pesos, equivalente a 0.51% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, y afectó a 1.3 millones de establecimientos, cerca de 27% de todos los negocios en el país.

Estos datos son indicadores en los que hoy la pregunta no es si el negocio es rentable, sino si va a sobrevivir a la inseguridad. Y esa percepción de riesgo está reconfigurando las decisiones de inversión en todo el territorio nacional.

Por su parte, la Coparmex expuso que al menos una de cada dos empresas (46.8%) ha sido víctima de un delito y lo más alarmante es que estos datos se han mantenido desde que el organismo inició esta medición, en el año 2018.

Del miedo a emprender a elegir canales digitales

En la encuesta de Research Land, 45% de los mexicanos dijo sentirse muy seguro de abrir un negocio si tuviera un ahorro extra, mientras que 27% sólo lo haría con cautela y preferiría modelos digitales para reducir su exposición física al riesgo. Sin embargo, 28% no invertiría bajo ninguna circunstancia, manifestando que la inseguridad pesa más que cualquier otra consideración económica.

Los datos del INEGI también muestran que la percepción de inseguridad sigue siendo alta entre la población puesto que más de seis de cada diez mexicanos (63%) perciben que vivir en su ciudad es inseguro, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana.

“La digitalización dejó de ser una opción de eficiencia y se ha convertido en una estrategia de autoprotección para muchos pequeños y medianos emprendedores. Ese cambio no responde únicamente al mercado, sino a una respuesta directa al entorno de riesgo”, agregó el Director General de la agencia de investigación de mercados de Grupo UPAX.

Impacto directo en negocios cercanos

La inseguridad no es abstracta ya que el 84% de los encuestados por Research Land afirmó haber visto al menos un negocio cercano cerrar o mudarse durante el último año por motivos de delincuencia, un dato que demuestra el impacto tangible del crimen organizado en los entornos urbanos y suburbanos.

Además, la estrategia de seguridad del gobierno para proteger a pequeños y medianos comerciantes obtiene una evaluación mayoritariamente negativa entre los ciudadanos: puesto que solo el 10% la considera eficaz, mientras que el 78% la califica como regular o mala, alegando que, aunque hay presencia policiaca o programas, los delitos siguen ocurriendo con impunidad.

Así, el estudio sugiere que la seguridad funciona como una palanca económica latente porque siete de cada diez mexicanos aseguraron que modificarían sus decisiones de inversión o gasto si disminuyera la extorsión y los robos, de los cuales 47% abriría o ampliaría un negocio y 24% gastaría más en consumo y actividades familiares.

Sin seguridad, cualquier política de fomento económico queda incompleta. El comerciante o emprendedor que se siente desprotegido no invierte, al contrario, se cierra. Y eso termina frenando el desarrollo económico local y nacional.