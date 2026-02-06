Blog - Addictware

Mundial 2026 pondrá a prueba la cadena de suministro de consumo masivo y retail en México

Quienes sigan planeando con históricos ‘promedio’ y sin escenarios específicos para el torneo corren el riesgo de vivir sus peores quiebres de stock justo cuando más visibilidad y demanda tendrán sus marcas.

El Mundial de 2026, en el que México será coanfitrión junto con Estados Unidos y Canadá, no solo será un evento deportivo: representará un choque de demanda sin precedentes para las cadenas de suministro de empresas de consumo masivo y retail en el país.

La experiencia internacional confirma la magnitud del impacto. En Qatar 2022, la FIFA reportó que más de 5 mil millones de personas siguieron el torneo a través de distintos medios y que la final fue vista por alrededor de 1,5 mil millones de espectadores a nivel global.

El país anfitrión recibió cerca de 1,4 millones de visitantes internacionales durante el evento, de acuerdo con cifras oficiales del comité organizador. En Brasil 2014, el Ministerio de Turismo de ese país estimó la llegada de cerca de 1 millón de turistas extranjeros asociados al Mundial. Estudios de firmas como Nielsen y Kantar han documentado en estos contextos incrementos de doble dígito en ventas de cerveza, refrescos y botanas durante los días de partido frente a periodos comparables sin torneo.

México, que en la última década ha recibido más de 30 millones de turistas internacionales al año según la Organización Mundial del Turismo, enfrentará durante el Mundial una combinación única: flujo adicional de visitantes, reuniones masivas para ver partidos en casa y en bares, y un consumidor mucho más habituado a comprar por canales digitales que en mundiales anteriores.

El Mundial 2026 no es un año más en el calendario comercial: es un stress test para la cadena de suministro mexicana. Quienes sigan planeando con históricos ‘promedio’ y sin escenarios específicos para el torneo corren el riesgo de vivir sus peores quiebres de stock justo cuando más visibilidad y demanda tendrán sus marcas.

Tres riesgos clave para consumo masivo y retail

De acuerdo con el análisis de LDM, las empresas mexicanas enfrentarán al menos tres riesgos operativos si no se preparan:

Quiebres de stock en momentos críticos

Los partidos de México, las fases finales y los juegos en fin de semana tienden a concentrar el consumo en pocas horas. Sin una planeación de demanda que considere calendario de partidos, horarios y zonas de influencia, es probable que categorías como cerveza, bebidas no alcohólicas y snacks se agoten en puntos de venta clave.

Sobreinventario en canales o regiones equivocadas

La evidencia de mundiales recientes muestra un peso creciente de tiendas de conveniencia, autoservicio urbano y plataformas de delivery durante los partidos. Si la estrategia de inventarios no se ajusta por canal y región, el resultado puede ser producto sobrante en zonas de baja demanda y falta de disponibilidad donde el consumidor realmente está comprando.

Presión operativa en CEDIS y piso de venta

El aumento de volumen y urgencia en tiempos de entrega eleva el riesgo de errores de surtido, saturación de muelles y fallas en reposición en anaquel. LDM ha identificado en diagnósticos de operaciones en Latinoamérica que, en picos de alta demanda sin preparación específica, la tasa de errores en picking puede multiplicarse, con impacto directo en niveles de servicio y costos.

Cómo deberían prepararse las cadenas de suministro para el Mundial

Se recomiendan tres movimientos estratégicos a las empresas de consumo masivo y retail en México:

Modelar escenarios de demanda específicos para el Mundial, incorporando calendario de partidos, sedes, horarios y experiencia de torneos anteriores en categorías clave. Rediseñar la estrategia de inventarios por canal y región, elevando inventarios de seguridad en tiendas, CEDIS y zonas con mayor concentración de aficionados y turismo, y definiendo reglas claras de priorización de surtido. Preparar a CEDIS y punto de venta para operar en “modo evento”, con capacitación para reducir errores de picking, planes de reposición reforzada los días de partido y una mejor coordinación entre áreas comerciales y de supply chain.

Con el Mundial como catalizador, 2026 será un punto de inflexión para la operación logística de México. Prepararse no solo evitará disrupciones, sino que fortalecerá la competitividad de las empresas en un entorno cada vez más exigente.