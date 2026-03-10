Blog - Addictware

¿Qué habilidades impulsan hoy el liderazgo femenino?

Las brechas se profundizan en habilidades más avanzadas: las mujeres están mucho menos representadas en disciplinas STEM y en roles vinculados con datos y tecnología.

La transformación digital está redefiniendo el mundo laboral a una velocidad sin precedentes. La automatización y la inteligencia artificial ya no son tendencias futuras, sino herramientas que están cambiando la forma en que trabajamos, tomamos decisiones y competimos profesionalmente.

En este contexto, habilidades como la alfabetización digital, el manejo de herramientas tecnológicas, el análisis de datos y el conocimiento práctico de la inteligencia artificial se han convertido en requisitos clave para permanecer vigentes en el mercado laboral. Organismos como la UNESCO señalan que las mujeres son aproximadamente 25% menos propensas que los hombres a contar con habilidades digitales básicas, una brecha que puede traducirse en menores oportunidades de crecimiento y liderazgo.

Frente a este escenario, la conversación no debe centrarse únicamente en abrir espacios, sino también en fortalecer las capacidades que permitan aprovecharlos plenamente. Impulsar el desarrollo de habilidades técnicas es un paso fundamental para reducir la brecha de género en posiciones estratégicas y consolidar un liderazgo femenino competitivo en la era digital.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, compartimos algunas recomendaciones prácticas para mantenerse actualizada y fortalecer el perfil profesional en un entorno en constante evolución:

Mantente informada sobre las nuevas habilidades que demanda el mercado. Revisa reportes laborales, estudios sectoriales y tendencias de industrias emergentes permite anticipar qué conocimientos serán prioritarios en los próximos años. Seguir a especialistas, organismos internacionales y comunidades tecnológicas también ayuda a identificar hacia dónde evoluciona el talento.

Invierte en aprendizaje continuo. Cursos cortos, certificaciones en línea y programas especializados en análisis de datos, automatización o fundamentos de inteligencia artificial ofrecen herramientas aplicables de inmediato. La actualización constante ya no es opcional, sino parte esencial del crecimiento profesional.

Integra la tecnología en tus actividades diarias. Explorar nuevas herramientas digitales dentro del entorno laboral fortalece la experiencia práctica. Desde plataformas de análisis hasta asistentes de inteligencia artificial, la adopción activa genera mayor confianza y dominio técnico.

Construye redes de apoyo y aprendizaje. Participar en comunidades profesionales y espacios de intercambio permite compartir experiencias, resolver dudas y conocer oportunidades de desarrollo.

El entorno laboral continuará evolucionando impulsado por la innovación tecnológica. Prepararse para ese cambio no solo fortalece la empleabilidad, sino que amplía las posibilidades de ocupar posiciones de mayor responsabilidad y toma de decisiones.

En Telefónica Movistar México creemos que impulsar el talento femenino implica acompañarlo con herramientas concretas para crecer. Reducir la brecha de habilidades digitales no solo beneficia a las mujeres, sino que fortalece a las organizaciones y contribuye a construir un ecosistema más competitivo, diverso y sostenible.