Por qué importará Matter en 2024

Matter es la sustancia física que constituye nuestra realidad. Está en todas partes y lo compone todo.

En los próximos meses, Matter -es decir, la especificación unificada para gestionar y proteger los dispositivos de Internet de las cosas (IoT)- pronto hará honor a la omnipresencia de su homónimo a medida que se adopte más ampliamente como solución de referencia para las tecnologías domésticas inteligentes. La importancia de Matter radica en los obstáculos que elimina de la tecnología doméstica inteligente, creando una verdadera experiencia plug-and- play que funciona de forma coherente, sencilla y segura, nada más sacarla de la caja, para casi cualquier dispositivo, servicio o aplicación domésticos inteligentes concebibles que lleven el logotipo Matter.

Con una promoción adecuada, una marca más fuerte y una adopción más amplia, 2024 será el año en que Matter despegará realmente y remodelará el mercado de los hogares inteligentes de consumo.

¿Qué es Matter?

Matter se desarrolló como un estándar de conectividad de código abierto específicamente para potenciar los dispositivos domésticos inteligentes. En 2019, se estableció una colaboración entre Amazon, Apple, Google y la Zigbee Alliance (desde entonces rebautizada como Connectivity Standards Alliance) para llevar a cabo el "Proyecto Hogar Conectado sobre IP" (CHIP). Otros actores se involucraron en CHIP a lo largo del camino, incluidos Samsung SmartThings y Huawei. En octubre de 2022 se publicó la versión 1.0 de la especificación Matter. Desde su publicación, Matter ha gozado de una aceptación constante en los mercados de todo el mundo, sobre todo en Norteamérica y Europa, y cada vez más también en Asia.

Matter ha ido ganando más atención -y esperamos que irrumpa como marca en 2024- porque supera simultáneamente dos de los obstáculos más comunes de los consumidores para una adopción más amplia de los dispositivos domésticos inteligentes, a saber, la percepción de falta de simplicidad y seguridad disponible en las actualizaciones domésticas inteligentes.

La sencillez importa

Existe la percepción de que los dispositivos IoT vienen acompañados de una gestión difícil o compleja, y no es una percepción injusta. Desde lavadoras hasta timbres y termostatos inteligentes, parece que cada instalación de IoT implica la instalación de otra aplicación propia en el teléfono. Algunas de ellas funcionarán con alguna combinación de plataformas domésticas inteligentes existentes como Alexa, Google Home, Apple Home o Samsung SmartThings; casi con la misma frecuencia, no se integran en absoluto y deben utilizarse como una aplicación independiente enterrada en una carpeta llena de aplicaciones similares en un teléfono, lo que elimina gran parte de la comodidad de poseer tales dispositivos.

Con Matter como estándar de conectividad establecido, los propietarios pueden olvidarse de hacer un seguimiento de las aplicaciones. Nada más sacarlo de la caja, un dispositivo compatible con Matter y con la marca Matter incluirá un código QR que el propietario puede escanear para añadir ese dispositivo, al instante y sin esfuerzo, a la red doméstica, sin quebraderos de cabeza de configuración ni problemas de compatibilidad. La etiqueta Matter se está convirtiendo en una garantía cada vez más reconocida de instalación sencilla y casi sin intervención. En términos más sencillos, Matter simplemente elimina la informática de las implantaciones domésticas inteligentes. A medida que más y más dispositivos sean compatibles con Matter, esta sencilla configuración se hará más universal.

Cuestiones de seguridad

Otro de los retos a los que se enfrenta la adopción de la tecnología inteligente en el hogar es la preocupación de los propietarios por la seguridad de los dispositivos, y hasta ahora esa preocupación estaba totalmente justificada. No faltan las historias de terror sobre cómo un dispositivo IoT no protegido (o insuficientemente protegido) ha brindado a un malhechor la oportunidad de acceder a la red detrás de ese dispositivo. Desde el secuestro de un vigilabebés IoT para acosar a una familia hasta la explotación de un punto débil en el termostato del acuario de un casino para robar 10 gigabytes de datos confidenciales (¡sí, de verdad!), parece que la creatividad de los delincuentes no tiene fin, ni tampoco el número de formas en que los dispositivos IoT podrían invitarles a entrar en su red.

Al igual que las aplicaciones patentadas que antes se incluían con los dispositivos IoT, con demasiada frecuencia también existe una solución de seguridad patentada. Con tantos fabricantes diferentes de estos dispositivos y la dificultad que tienen los consumidores para investigar sus medidas de seguridad, el resultado es una mezcolanza de seguridad independiente que puede ser adecuada o no.

Matter resuelve este problema porque define y normaliza el riguroso proceso de utilización de la infraestructura de clave pública (PKI) para regir la emisión de certificados de seguridad y las conexiones seguras de extremo a extremo.

Este enfoque universal garantiza que todos los dispositivos conectados se beneficiarán, ya que necesitarán ser totalmente compatibles con Matter para comunicarse con otros dispositivos de la red. El silicio seguro se combina con los servicios de seguridad sancionados por la CSA para validar la identidad del dispositivo antes de que pueda conectarse a otros dispositivos Matter. Aunque esta sólida seguridad puede añadir complejidad al desarrollo de un nuevo dispositivo, esa complejidad puede verse compensada con creces por el hecho de que libera a los fabricantes de tener que desarrollar y dar soporte a protocolos de seguridad internos y aplicaciones propietarias que los respalden. Al trabajar con un socio de certificación de productos para gestionar la acreditación de sus productos, los fabricantes pueden centrarse en crear excelentes dispositivos y sus clientes pueden centrarse en disfrutar de una experiencia doméstica inteligente más relajante y libre de estrés, ya que todo este proceso es totalmente transparente para los consumidores, que saben que han dado un gran paso hacia un hogar inteligente simplificado cuando ven el logotipo de Matter en sus dispositivos domésticos inteligentes.

¿Cómo obtienen los fabricantes el logotipo Matter?

Muchos fabricantes están creando productos conformes con Matter siguiendo cuatro sencillos pasos. En primer lugar, se unen a CSA para registrar su empresa y sus productos. En segundo lugar, utilizan el software de código abierto de CSA para integrar las funciones de Matter en sus productos. En tercer lugar, una vez desarrollados los prototipos de ingeniería, obtienen la certificación de interoperabilidad de Matter en un laboratorio autorizado por CSA. Y en cuarto lugar, para aumentar la producción, trabajan con una autoridad de certificación Matter aprobada por la CSA para proporcionar credenciales de seguridad a los productos a medida que se fabrican.

El año en que estalla Matter

Todas estas ventajas posicionan a Matter como la base de un hogar inteligente más sencillo y seguro. Todo lo que queda ahora es evangelizar el mercado y construir el valor de su marca, y eso es lo que esperamos que ocurra en 2024. El logotipo Matter se convertirá en una propiedad mucho más financiable a medida que aumente la concienciación y se acelere su adopción. La especificación más reciente, la versión 1.2, se publicó a finales de octubre de 2023. Añadía nueve nuevos tipos de dispositivos compatibles (en su mayoría electrodomésticos y sensores) y daba un paso más hacia la conectividad verdaderamente universal de los dispositivos domésticos inteligentes. Son muchos los nuevos productos que llevarán el logotipo de Matter, lo que creará expectación y lo afianzará en el panorama de la domótica.

Matter ya está integrado en varias plataformas populares de hogares inteligentes. Google Home lo integró poco después de su lanzamiento en 2022, Samsung lo hizo parte de su plataforma SmartThings a principios de 2023 y Alexa lo incorporó a sus dispositivos de la generación 4 then la primavera siguiente. Apple incluyó Matter en iOS 16.1 para Apple Home. Del mismo modo, las aplicaciones de gestión del hogar inteligente basadas en dispositivos móviles también están aprovechando su simplicidad y seguridad universales para que el hogar inteligente moderno por fin haga honor a su nombre. Cuando instalar y asegurar un nuevo dispositivo IoT sea más rápido y sencillo que rellenar una tarjeta de registro de garantía, el valor de la marca Matter se convertirá en un diferenciador tan fuerte que probablemente se adueñará de todo el ecosistema del hogar inteligente en poco tiempo.

Una oportunidad para los PSI

Los proveedores de servicios de Internet (ISP) ya tienen un fuerte arraigo en el mercado de los hogares inteligentes y confían en su capacidad para ofrecer una experiencia simplificada y racionalizada para aumentar las ventas de servicios domésticos inteligentes, desde routers hasta sistemas de seguridad. Con la integración de Matter, los ISP pueden abrir la puerta a otros innumerables dispositivos domésticos inteligentes, sin añadir capas de complejidad (o preocupaciones por la seguridad) para el cliente. Comcast empezó a integrar Matter en los routers Wi-Fi 6E de su plataforma Xfinity el año pasado y otros ISP están siguiendo su ejemplo ahora.

Las razones son claras: con un front-end de marca, los ISP pueden ampliar sus relaciones con los clientes más allá de los típicos servicios Wi-Fi, rentabilizar ofertas de servicios de red más amplias, captar más valor y cultivar una mayor fidelidad.

La marca innovadora que puede cambiarlo todo

La creciente visibilidad de Matter como marca, incluido su propio logotipo, aumentará sin duda la concienciación entre los consumidores y le dará caché como característica deseable en los productos para hogares inteligentes. Como opción clara para la integración sencilla y segura de nuevos dispositivos IoT en hogares inteligentes, Matter como diferenciador bien podría convertirse en una presencia de marca que se refuerce a sí misma a medida que más dispositivos la incluyan por su nombre, impulsando los debates sobre sus ventajas universales en la configuración rápida y el funcionamiento seguro de todo tipo de dispositivos domésticos inteligentes. Su interoperabilidad con las plataformas domésticas inteligentes más populares significa que sus aplicaciones son prácticamente ilimitadas.

El número de productos y tipos de productos que integran Matter crece día a día y la última versión no será sin duda la última, ya que la hoja de ruta de desarrollo lleva a Matter a todos los rincones del hogar inteligente conectado moderno, con una presencia de marca en cada dispositivo.

2024 será el año en que Matter realmente importe y, al igual que su homónimo, formará parte de todo en todas las partes del hogar.