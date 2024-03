Blog - Addictware

El hábito del backup, la mejor forma de proteger nuestros recuerdos como si acabaran de ocurrir

21% de usuarios de computadoras o videojuegos nunca han hecho un backup en su vida.

Dicen que “recordar es volver a vivir”, pero qué pasa si al abrir ese hermoso recuerdo, esa tarjeta de felicitación virtual o esa foto en donde sale aquella persona tan especial para tí, descubres que el archivo no existe porque la información se borró o se sobre escribió debido a que ya no había espacio en tu celular.

Sí, esta es una tragedia que muchos suelen vivir debido a que no hicieron una copia de seguridad o “backup”, algo muy elemental en estos tiempos si consideramos que, a diario tan solo en internet generamos alrededor de 2.5 exabytes (2.5 x 10^18 bytes) de datos Esto equivale aproximadamente a 250.000 millones de millones de bytes.[1]

A pesar de la velocidad con que se reproduce la información que generamos, al menos el 21% de las personas continúan sin hacer un backup[2], tal vez porque consideran que no es muy importante o porque piensan: “eso es algo que a mí nunca me va a pasar”.

SDD, una opción sólida para guardar nuestros recuerdos en alta definición.

Es un hecho que hoy es indispensable contar con una opción para almacenar nuestra información, y tener la certeza de que cuando la busquemos, tiempo después, estará ahí, intacta y protegida, a pesar de haber pasado los años.

A lo largo de 37 años, Kingston ha desarrollado dispositivos de almacenamiento de la más alta calidad y confiabilidad, y hoy cuenta con una gran gama en la que capacidad, velocidad y seguridad se combinan para garantizar que nuestros archivos queden debidamente respaldados, sobre todo si consideramos que con el paso del tiempo nuestra información no solo ha aumentado en cantidad, sino en tamaño. Un ejemplo son las fotos y los videos. Entre mayor resolución tienen más espacio ocupan, y por lo mismo necesitamos de dispositivos de almacenamiento capaces de guardar esa cantidad de datos.

Hasta hace algunos años, la única opción eran los discos HDD, sin embargo, hoy estos dispositivos han sido rebasados por su fragilidad, y la velocidad a la que requerimos acceder a esta o que se reproduzca. Hoy en día, la mejor opción es usar Unidades de Estado Sólido, por su resistencia, capacidad y velocidad de lectura y escritura. Kingston cuenta con la mejor tecnología de almacenamiento, El SSD externo XS1000, es una solución de respaldo de archivos pequeña y muy eficiente, ya que ofrece velocidades de lectura de hasta 1,050 MB/s y grandes capacidades de almacenamiento de hasta 2 TB.

SSD externos, te dan el espacio que necesitas y el respaldo de tu información

¿Te quedaste sin espacio en tu celular?, ¿las aplicaciones ya no se reproducen tan rápido como antes? O peor aún, mañana tienes que hacer una presentación en la universidad, pero tu equipo ya no tiene espacio porque lo has cargado con todos los programas necesarios para tu futura profesión. La unidad SSD externa XS1000 te permite llevar tus archivos, videos y fotos de alta definición y los reproduce sin problema gracias a su robusta estructura, eficientemente almacenada en un espacio compacto que no pesa más de 29 gramos.

¿Eres un gamer? Hoy muchas consolas son sensacionales y nos ofrecen gráficos y sonidos que superan por mucho a la realidad. En estos casos también necesitamos un dispositivo eficiente para hacer backup de nuestras partidas sin que ello implique tener que comprar equipos más grandes.

Para estos casos Kingston ofrece su dispositivo de almacenamiento SSD XS2000, con opciones de almacenamiento de alta velocidad, lo que te permitirá descargar y editar al instante imágenes de alta resolución y videos de hasta 8K. Y todo gracias a un espacio de hasta 4TB de capacidad portátil y una estructura inteligentemente elaborada para ser resistente al agua y al polvo, sin que ello limite su capacidad de escritura y lectura de hasta 2000 MB/s, de manera que puedes tener la certeza que no habrá juego que se te resista o se ralentice por culpa de sus grandes dimensiones.

Esta unidad, es la ideal para quienes requieren además de respaldar jugadas, guardar y acceder a archivos de alta resolución como video 4K, ya que su velocidad de lectura y escritura es superior.

Lo cierto es que existen muchos factores que pueden poner en riesgo nuestra información, desde un simple apagón hasta una invasión de nuestros equipos por algún virus o ransomware. Ante estos escenarios, en definitiva, la mejor forma de protegernos es hacer un backup, ya sea con un dispositivo externo o un servicio en la nube.

