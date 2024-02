Blog - Addictware

Migración a la nube: Tres preguntas a expertos

La migración a la nube representa un paso esencial para las empresas que buscan no solo modernizar sus sistemas, sino también transformar su manera de operar.

En un entorno empresarial cada vez más digitalizado, la migración a la nube ha emergido como una piedra angular para el progreso tecnológico tanto a nivel global como en Latinoamérica. Diversas industrias han liderado este cambio, reconociendo la flexibilidad y adaptabilidad que ofrece la nube para impulsar la transformación digital.

Algunas industrias, como la tecnológica y la financiera, han destacado por estar a la vanguardia en la migración a la nube, adoptando modelos que les permiten ajustarse de manera ágil a las demandas cambiantes del mercado. Este cambio hacia entornos basados en la nube ha brindado a estas empresas una ventaja competitiva al aprovechar eficientemente la infraestructura de TI y el software.

Sin embargo, son aún muchas las empresas que no han migrado a la nube y que aún no entienden el potencial que esto conlleva. Es por esto que desde SNP Group respondemos 3 preguntas de suma importancia para aquellas empresas que no han migrado a la nube o que están en el proceso:

¿Por qué es esencial que las empresas adopten la nube para prepararse para el mundo digital del trabajo y seguir siendo competitivas?

La esencia de la nube va más allá de ser un simple depósito de datos. Ofrece una flexibilidad monumental para adaptar las infraestructuras y el software de TI según las necesidades cambiantes, permitiendo a las empresas ajustar sus operaciones ágilmente. Además, la nube aborda la escasez de expertos en TI al ofrecer opciones para gestionar y desarrollar sistemas de manera eficaz, mientras que las herramientas de análisis flexibles impulsan el negocio basado en datos.

¿Qué opciones existen para trasladar con éxito los sistemas SAP a la nube y aprovechar al máximo las ventajas asociadas?

Cuando una empresa se plantea la migración de sus sistemas SAP a la nube, el primer paso crucial es definir los objetivos que desea alcanzar. Aunque las ventajas de la nube son evidentes, muchas empresas se enfrentan a incertidumbres sobre cómo aprovechar específicamente este potencial para sus operaciones. Surge el temor generalizado de que las transformaciones en la nube puedan ser prolongadas, costosas y demandar considerables recursos humanos.

En este contexto, diversas soluciones ofrecen enfoques transparentes y seguros para afrontar estos desafíos. Es esencial realizar un análisis basado en hechos de los sistemas SAP al inicio de cada proyecto de migración. Este análisis, independientemente de la herramienta utilizada, permite crear una hoja de ruta óptima para la conversión. La transparencia en la duración, costos de la conversión y costos continuos en la nube es clave para garantizar que la empresa pueda realizar una migración minuciosamente planificada y así aprovechar el potencial de innovación de la nube de manera efectiva.

¿Cuáles son las características esenciales que debe tener el software de transformación para migrar los datos a la nube de forma rápida y segura?

Al considerar la migración de datos a la nube, es crucial evaluar las características fundamentales del software de transformación. La flexibilidad es un factor clave, ya que el software debe adaptarse a los requisitos individuales de migración, abordando desde transferencias individuales hasta proyectos combinados como conversiones simultáneas a nuevas plataformas.

Además, la automatización de tareas manuales es esencial para agilizar el proceso. La capacidad de reducir la carga de trabajo de los empleados al automatizar ciclos de pruebas, por ejemplo, contribuye significativamente a la eficiencia del proyecto. Un enfoque de transformación basado en un software que integre y optimice diversos procesos puede acortar la duración del proyecto, reducir costos y minimizar los tiempos de inactividad, aspecto crítico para mantener la continuidad del negocio durante la migración. Estas características son esenciales, independientemente de la solución elegida, para garantizar una transición a la nube rápida y segura.

Como líderes en soluciones de software, destacamos por nuestro sólido desarrollo tecnológico y profundos conocimientos, permitiendo la implementación ágil y segura de cambios críticos en entornos de sistemas. Con nuestra innovadora herramienta SNP CrystalBridge®, ofrecemos la capacidad de analizar, archivar, reestructurar y migrar datos de forma segura, rápida y selectiva hacia nuevos sistemas o entornos en la nube. Además, nos enorgullece presentar nuestros paquetizados de migración a la nube, diseñados para facilitar a las empresas realizar transiciones sin problemas en menos de 5 meses, minimizando interrupciones en el negocio y llevándose consigo únicamente los datos esenciales. En nuestra visión, la migración a la nube no solo debería ser una transformación tecnológica, sino una experiencia fluida que potencie el rendimiento empresarial.

En resumen, la migración a la nube representa un paso esencial para las empresas que buscan no solo modernizar sus sistemas, sino también transformar su manera de operar. Al adoptar este enfoque, las empresas ganan flexibilidad para adaptarse a las demandas cambiantes del mercado, eficiencia en la gestión de datos, transparencia en los procesos y seguridad en la continuidad operativa. La capacidad de trasladar sistemas SAP a la nube de manera eficiente no solo impulsa la innovación, sino que también permite a las organizaciones centrarse en su core business, logrando así una ventaja competitiva significativa en el mundo digital del trabajo. La nube emerge como un habilitador clave para la transformación digital, catapultando a las empresas hacia niveles superiores de competitividad y eficiencia.