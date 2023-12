Blog - Addictware

Lincoln 2023: el futuro del lujo

El 2023 fue un año muy importante para Lincoln tanto a nivel México, como a nivel global. Un año donde Lincoln analizó a fondo lo que sus usuarios quieren, buscan o necesitan alineándose a las principales tendencias del mercado.

Las tendencias reflejan a la sociedad, la moda y el lujo son la forma más veraz de analizar la evolución. En muchos ámbitos el cambio requiere años, tal vez décadas para llevarse a cabo, sin embargo, nos encontramos en una industria que lo experimenta minuto a minuto, y si no estamos listos o atentos, puede jugarnos en contra.

Y justo, en este sentido, para nosotros en Lincoln, el lujo es cada sentimiento, cada emoción y experiencia que creamos a lo largo de nuestro viaje. Por ello cada detalle, cada accesorio y cada modelo, están enfocados en brindar una experiencia sin igual.

Y como parte de este análisis y reconocimiento, la marca comenzó una nueva era de reinvención de todo el portafolio, mientras que, a nivel local, también reforzamos nuestro compromiso con la sociedad y la cultura, convirtiéndonos en una marca con propósito.

Nuevos Productos, una nueva cara

Por un lado, en México, dimos la bienvenida a la nueva Lincoln Corsair, nuestra SUV más joven y vanguardista, la cual se reinventó con una imagen exterior totalmente diferente, ofreciendo una experiencia de tecnología inteligente y confort excepcional, llevando el lujo de la marca en su máxima y más dinámica faceta.

Lincoln Corsair fue creada para lograr llegar a un público cada vez más joven y exigente, y lo hace con un nuevo diseño versátil. Pero, además no vino sola, sino que unas semanas después anunciamos la llegada de Lincoln Corsair Black Jet, la primera versión de espíritu más poderoso y deportivo que lanzamos en Lincoln México, basada en la plataforma de la versión más equipada de este modelo.

Por otro lado, a nivel global, Lincoln dio a conocer la nueva Lincoln Nautilus 2024 con un diseño evolucionado un tren motriz híbrido y nuevas funciones conectadas, que elevarán la experiencia inmersiva en cabina para los clientes.

Esta SUV presenta el futuro de la marca, con un diseño exterior completamente nuevo, distintivo y dominante que evoluciona la cara de Nautilus. Mientras que, en el interior, Nautilus integra un panel de instrumentos horizontal y fluido integrado en la pantalla inmersiva, la más grande de su clase, que introduce nuevos niveles de conectividad y personalización.

La cultura, el nuevo lujo

En Lincoln México buscamos constantemente reafirmar nuestro compromiso con el país a través de la promoción de la cultura mexicana y así, celebrar la diversidad de cada estado. Porque el lujo es más que algo material; es un sentimiento que engloba recuerdos y experiencias, pero, sobre todo, expande nuestros horizontes.

Por lo mismo, nos unimos a una edición más de Millesime GNP en San Miguel de Allende, con una experiencia única de la mano de Lincoln Navigator y Lincoln Aviator.

Lincoln y Millesime en conjunto comparten un compromiso con la excelencia y la creación de experiencias inolvidables. Este evento fue una oportunidad única para deleitar los sentidos y vivir momentos inolvidables en un entorno espectacular y hacer eco del característico ADN Quiet Flight de Lincoln.

De igual forma, Lincoln mantiene activa su colaboración con el concepto Hédoné Experiences, donde las SUVs del portafolio crearon experiencias personalizadas para descubrir San Miguel de Allende, de la mano de los mejores chefs y mixólogos de México y teniendo la oportunidad de salir de la rutina en algunos de los mejores hoteles de este espectacular rincón del país.

La presencia de Lincoln en este tipo de eventos está alineada con uno de los pilares más importantes para la marca, donde el objetivo es descubrir la magia de los diferentes destinos del país a través de las icónicas SUV´S de lujo de Lincoln que ofrecen comodidad, elegancia y versatilidad para aquellos que desean explorar y disfrutar de la experiencia de viajar como un local.

Una marca con igualdad, equidad y diversidad

Lincoln está consciente que contar con la participación de mujeres en cualquier sector es necesario porque las ideas más disruptivas dependen de la diversidad que hay dentro de una compañía.

Los líderes de una empresa debemos aplicar un liderazgo incluyente fomentando la igualdad, abogando por la diversidad, promoviendo una comunicación abierta y capacitando a todos nuestros colaboradores sobre este tema. Esto creará un ambiente de trabajo cada vez más inclusivo y colaborativo en el que todo nuestro talento pueda prosperar.

Por este motivo, Lincoln México participó en los diferentes foros de LuxuryLab Women, un programa que reúne a mujeres líderes de opinión, inspiradas y motivadas por ser agentes de cambio en la sociedad, pero principalmente con las mujeres mexicanas y de Latinoamérica donde, mediante diferentes actividades y ponencias, se busca contribuir hacia un futuro prometedor en cuanto a oportunidades laborales para las mujeres.

De igual forma, fue un honor poder compartir un panel de la mano de todas las directoras de la compañía, Lincoln participó en Women Economic Forum, dejando claro que de la diversidad de enfoques suelen surgir los grandes éxitos. Todas ellas demostraron que lo único importante para conseguir cualquier oportunidad dentro de la organización es el potencial y habilidades de la persona.

El compromiso de Lincoln con la sociedad y su dedicación a las mujeres mexicanas quedaron claramente demostrados durante este año, donde destacamos por nuestra visión de un presente y futuro más justo.

Lujo con causa

Durante 2023, Lincoln continuó buscando diferentes formas de impulsar la cultura a través de distintas acciones que favorezcan a la sociedad y prioricen la inclusión de todos por igual. En Lincoln creemos en la inclusión como pieza fundamental en la sociedad. Para nosotros el verdadero lujo está en cuidar la cultura e impulsar el arte, así como ayudar a todas las personas para lograr una evolución social completa e integral.

Con miras hacia un futuro más inclusivo y armonioso, Lincoln reafirmó su compromiso para promover la diversidad e inclusión a través de acciones que impulsen a la sociedad a ser más consiente y completa. Por esta razón, Lincoln presentó IluminArte, una subasta anual que tiene como objetivo reunir fondos a beneficio de la organización Iluminemos por el Autismo.

El verdadero cambio de la sociedad está en nuestras manos, y Lincoln quiere iluminar al autismo por un mejor futuro

Por otro lado, en el marco del Día Internacional de la lucha contra el cáncer de mama, combinando el deporte, la salud y la responsabilidad social, este año Lincoln llevó a cabo la primera edición de la carrera Lincoln Run For Her de 3 km de caminata y 5 km corriendo.

Run For Her, es una iniciativa liderada por el equipo de Women of Ford México y perteneciente a "Shared Purpose", el programa de responsabilidad social de Ford que impulsa a los colaboradores a ser agentes de cambio.

Con Run For Her logramos recaudar $1,330,000 pesos por parte los distribuidores Lincoln, así como de las aportaciones de los participantes. Esta ayuda va más allá de cada kilómetro recorrido, ya que cada peso recaudado fue destinado a la Fundación FUCAM, Fundación ALMA y Fundación Rebecca de Alba, organizaciones dedicadas a brindar apoyo y atención a mujeres que luchan contra el cáncer de mama y así juntos marcar la diferencia en la vida de quienes más lo necesitan.

Además, Lincoln México reitera su fuerte apuesta por apoyar el talento mexicano, pues en él está el futuro del país. Por esta razón y, por segundo año consecutivo, se sumó al “Masters Anáhuac by Lincoln”, que busca brindar cada vez más becas universitarias a jóvenes promesas. La recaudación de los fondos obtenidos fue destinada al programa de becas de la Universidad Anáhuac, donde el 40% de los alumnos reciben este valioso apoyo.

Por su parte, en IPADE INVITATIONAL, Lincoln participó por quinta ocasión en beneficio de los estudiantes y familias de Fundación El Peñón, I.A.P., una institución educativa con más de 50 años de experiencia, que hace un trabajo extraordinario para mejorar la formación educativa y oportunidades de niños y jóvenes de Morelos.

Para Lincoln, seguir apoyando proyectos y programas que brinden oportunidades y esperanza al futuro de México es imprescindible. Estas acciones permiten compartir la forma en que la marca ve el lujo, donde va más allá de lo tangible, pero sobre todo por una apuesta hacia un mejor futuro como sociedad.

Para Lincoln este año fue desafiante pero emocionante, ya iniciamos la nueva era de la marca y no nos detendremos. Hoy, estamos listos para recibir un 2024 lleno de noticias y reinvenciones que nos permitirán dar pasos fuertes hacia el futuro.