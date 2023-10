Blog - Addictware

La experiencia del cliente B2B: un reto y una oportunidad

Ofrecer una completa y gran experiencia a cliente, se vuelve un factor vital para el éxito empresarial en el mercado actual. Aquellos negocios que no priorizan en este sentido, corren el riesgo de perder a sus clientes, ante una oferte de competidores que ofrecen una experiencia superior.

El crecimiento del comercio electrónico B2B es una realidad y ofrecer la mejor experiencia a cliente también significa poder proporcionar una experiencia consistente en cada punto de contacto; es por ello que, es necesario contar con las herramientas que ayuden a mejorarla.

La experiencia del consumidor, es uno de los argumentos con mayor valor en el comercio electrónico B2B, pues si una empresa no está preparada para ofrecer una buena experiencia, es posible que la pérdida de clientes sea inminente.

En el mundo empresarial actual, las expectativas de los clientes han evolucionado significativamente, un ejemplo de ello, es que los clientes B2B esperan una experiencia similar a la que obtienen de manera regular como consumidores B2C.

Quieren una experiencia fluida, conveniente y personalizada en todas sus interacciones con los proveedores. Si una empresa no satisface estas expectativas, los clientes pueden buscar alternativas que reúnan cada uno de los elementos que convierten su compra, en una mejor experiencia.

De acuerdo con el estudio "The state of B2B ecommerce in Mexico 2023", realizado por Statista, el mercado de comercio electrónico B2B en México, alcanzará los 120 mil millones de dólares en 2023, lo que representa un crecimiento de 17% con respecto a 2022.

De acuerdo con Statista, el crecimiento del comercio electrónico B2B en México está impulsado por una serie de factores, como:

La adopción de la tecnología: cada vez más empresas B2B están adoptando soluciones de comercio electrónico para mejorar su eficiencia y productividad.

La globalización: las empresas B2B mexicanas están expandiendo sus operaciones a mercados internacionales, lo que requiere la adopción de soluciones de comercio electrónico que les permitan vender sus productos y servicios a clientes de todo el mundo.

El cambio en los hábitos de compra de los clientes B2B: los clientes B2B están cada vez más acostumbrados a comprar en línea, lo que está impulsando la demanda de soluciones de comercio electrónico que les permitan realizar compras de forma rápida y sencilla.

En este sentido, nos presentamos como una solución integral para mejorar la experiencia del cliente B2B a través de su enfoque que se centra en fomentar y priorizar relaciones duraderas con los clientes que dependen de ellos.

Una de las principales ventajas de Sana Commerce es su capacidad para unificar los procesos de los distintos ERP, como SAP o Microsoft Dynamics, con el comercio electrónico. Esto permite que ambos sistemas funcionen como uno solo, priorizando la relación con los clientes y no solo las transacciones.

Al integrar los sistemas ERP con la plataforma de comercio electrónico, Sana Commerce brinda una experiencia fluida y consistente en todas las etapas del proceso de compra.

Beneficios clave de Sana Commerce

La propuesta integral de Sana Commerce ofrece tres beneficios clave que mejoran la experiencia del cliente B2B y así retenerlo:

Conveniencia total para los clientes: empodera a los clientes con una autogestión personalizada y completa transparencia. Los clientes pueden acceder a información detallada sobre productos, precios y disponibilidad en tiempo real, lo que facilita la toma de decisiones y agiliza el proceso de compra.

Confiabilidad sin riesgos: elimina los errores y los retrasos para brindar una experiencia en la que los clientes siempre podrán confiar. La plataforma garantiza la precisión de los pedidos, la gestión eficiente de inventario y una entrega puntual, lo que reduce la fricción y aumenta la satisfacción del cliente.

Evolución constante: La compañía se adapta rápida y fácilmente a cualquier negocio para superar las crecientes expectativas de los usuarios. La plataforma es altamente flexible y escalable, lo que permite a las empresas personalizar y expandir sus capacidades de comercio electrónico de acuerdo con sus necesidades cambiantes.

En México, el comercio electrónico B2B, es un sector clave para la economía, pues según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el comercio B2B representa aproximadamente 45% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que demuestra la importancia de impulsar la experiencia del cliente en este sector para maximizar el crecimiento económico.

Es por esto, que ofrecer una completa y gran experiencia a cliente, se vuelve un factor vital para el éxito empresarial en el mercado actual. Aquellos negocios que no priorizan en este sentido, corren el riesgo de perder a sus clientes, ante una oferte de competidores que ofrecen una experiencia superior.

En Sana Commerce no queremos ser solo un proveedor de infraestructura tecnológica para el comercio electrónico B2B, sino un aliado estratégico para cada uno de nuestros clientes, es por ello que apoyamos con toda clase de información o asesoría que podamos aportar para el sano crecimiento de un negocio, siendo una parte fundamental, el poder ofrecer una elevada experiencia a cliente.