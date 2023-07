Blog - Addictware

Día internacional de la amistad: ¿Cómo forjar amistades reales y duraderas en tiempos de redes sociales?

El Día Internacional de la Amistad se celebra este 30 de julio con el objetivo de promover la solidaridad y comprensión mutua.

Este domingo 30 de julio se celebra el Día Internacional de la Amistad. Es importante aclarar que esta conmemoración es diferente al Día del Amor y la Amistad, pues la celebración va más allá de los vínculos sentimentales, ya que se centra en promover valores como la empatía, respeto e inclusión que se presentan en las relaciones de amistad, mismos que son fundamentales, sobre todo a la hora de interactuar a través de la tecnología y las redes sociales.

La amistad es la relación afectiva que generamos con alguien más, en la cual expresamos nuestro cariño, confianza, solidaridad y lealtad mutua. Con quienes tenemos este vínculo, compartimos todo tipo de momentos, les importa lo que nos sucede, y nos acompañan en nuestra vida.

Podremos tener muchas conexiones a nuestro alrededor, pero si no son significativas, si no se basan en la intimidad emocional y la confianza, si no son recíprocas, entonces no van a servirnos de nada. Actualmente, las nuevas tecnologías han cambiado nuestras dinámicas de interacción; como es el caso de la manera en que entablamos una amistad, pudiendo surgir virtualmente, y desde cualquier parte del mundo, sin límites de fronteras.

Las plataformas digitales y las redes sociales, nos permiten conocer a gente muy diversa con la cual, aunque sea de otra latitud y hable otro idioma, existe coincidencia de actividades, gustos o pasatiempos; y con quien podemos llegar a estrechar lazos más profundos por estas vías, que con quienes nos vemos físicamente.

A pesar de las facilidades que estas herramientas tecnológicas nos brindan para acercarnos; lo cierto es que la consolidación de una amistad dependerá de qué tanto la cultiven las personas; y por supuesto, conlleva mucho más que tener miles de seguidores, dar los suficientes “likes” a alguien, o enviarle memes o stickers.

Si bien ya es parte de nuestra cotidianidad relacionarnos a través de la red, tenemos que estar alertas de los riesgos que en ella se presentan, sobre todo hacia los menores de edad como, por ejemplo, a través de la suplantación de identidad, la exposición de nuestra vida privada, el uso indebido de nuestros datos personales; o bien, los ciberdelitos como el ciberacoso o el grooming.

Fomentemos amistades con las cuales tengamos cercanía, y compartamos el gusto por actividades similares, el ser humano fue creado para vivir en comunidad y compañía, una mirada, el contacto físico, un abrazo nos dan mucho más que lo que una pantalla nos puede ofrecer, busca amistades con las cuales puedas compartir experiencias positivas, que nos nutran nuestros días y que nos brinden bienestar y felicidad.