TCS y Mistral llevan Mistral Forge a las empresas

La iniciativa busca reducir los tiempos de implementación y adaptar las soluciones a los requerimientos regulatorios y operacionales de cada mercado.

Tata Consultancy Services (TCS) y Mistral se alían para combinar las capacidades de IA de frontera de Mistral con el conocimiento de clientes empresariales, dominio sectorial y excelencia de ingeniería de TCS, para que las empresas puedan escalar IA empresarial de forma responsable y con mayor velocidad.

Con esta colaboración, TCS se convierte en el primer integrador global de sistemas (GSI) en operar Mistral Forge: el sistema que permite a las compañías construir modelos de IA de primera línea basados en su conocimiento propietario y datos específicos de su industria.

Al agregar Mistral Forge al portafolio de TCS se abre el acceso a modelos de IA personalizados, que hasta ahora eran reservados para las grandes corporaciones del hemisferio norte, a empresas e instituciones locales de banca, retail, energía y servicios públicos.

Como parte del acuerdo, TCS creará un Centro de Excelencia dedicado a Mistral, que funcionará como laboratorio de innovación, espacio de formación de talentos especializados y plataforma de acceso anticipado a los modelos beta de la startup francesa.