México lidera la transformación digital en LATAM

México tiene un crecimiento compuesto de 25% anual en ecommerce, es el segundo mercado más grande de la región; 82% de las compras online se realizarán a través de móviles en dos años.

Nuvei presentó Guía de Expansión en Mercados de Alto Crecimiento, en el que realiza un análisis comparativo de ocho economías emergentes clave: Brasil, Chile, Colombia, México, India, Hong Kong, Sudáfrica y Emiratos Árabes Unidos, En su análisis, ofrece una visión comparativa de las ecosistemas digitales, hábitos de consumo y marcos regulatorios; así como la adopción de pagos móviles hasta los marcos regulatorios en evolución.

De acuerdo con el estudio, se estima que estos mercados alcanzarán $1.2 billones de dólares en ventas de comercio electrónico para el 2027, casi el doble del ritmo de las economías desarrolladas con una tasa compuesta anual del 19%. Se indica que el avance se basa en tres pilares: la rápida inclusión financiera, con un incremento de 43% a 75% en la proporción de adultos con cuentas digitales; el predominio del comercio móvil, que representa entre 75% y 90% de las compras online; y la expansión de los pagos en tiempo real, impulsada por sistemas como PIX en Brasil, UPI en India, PayShap en Sudáfrica, DiMo en México y FPS en Hong Kong.

Nuvei destaca que en mercados altamente conectados como Hong Kong o Chile, las billeteras digitales y las tarjetas internacionales son las preferidas, mientras que en economías como México o Colombia aún conviven con el efectivo y las transferencias bancarias, lo que demuestra el nivel y velocidad del uso de los ecosistemas totalmente digitales.

Respecto de México, el país se consolida como uno de los motores digitales más dinámicos de Latinoamérica, siendo el segundo mercado de ecommerce más grande de la región, con una previsión de crecimiento anual compuesto de 25% hasta 2027.

En México, 79% de las compras online se realizan desde dispositivos móviles, proporción que alcanzará 82% en los próximos dos años. Uno de cada cuatro compradores digitales en México compra productos de retailers internacionales, lo que refleja una creciente apertura al comercio transfronterizo y consolida al país como una “puerta de entrada” hacia LATAM, comparable con hubs internacionales como Hong Kong, que conecta Asia con Occidente.

Asimismo, se destaca que la adopción de DiMo y las billeteras digitales acelera la inclusión financiera, y que la integración de métodos de pago locales y multimoneda fortalece la competitividad de los comercios mexicanos en el escenario global.

En cuanto al panorama de pagos en México, la conversión de efectivo a digital es una vía clave de inclusión; además de que los pagos en cuotas crecen las tasas de conversión en bienes duraderos, y la adquirencia local mejora notablemente la aprobación y los tiempos de liquidación.

Oportunidades para empresas mexicanas

Nuvei recomienda a las empresas:

Identificar mercados con hábitos de pago y niveles de digitalización similares.

Detectar afinidades con otros mercados en términos de comportamiento digital y medios de pago.

Diseñar estrategias de localización basadas en modelos de alto rendimiento como el de PIX o UPI.

Aprovechar marcos regulatorios favorables, como el USMCA, para fortalecer su presencia en comercio cross-border.

Replicar casos de éxito internacionales, adaptándolos a sus capacidades y objetivos regionales.

Adoptar optimización con IA, que en mercados emergentes han mejorado las tasas de aprobación de pagos en 30% gracias a enrutamiento inteligente y análisis avanzado.

Juan Jorge Soto, director general de Nuvei en Latinoamérica, señaló “Esta guía es una herramienta estratégica para las empresas mexicanas que buscan competir y crecer en los mercados digitales más prometedores del mundo. Se convierte en una guía práctica para entender y anticipar las dinámicas de los mercados digitales más prometedores. México, por su dinamismo digital y proyección regional, tiene hoy una posición privilegiada para liderar la expansión internacional”.