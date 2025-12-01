El Retail Media consolida su avance en Latam: nuevas tendencias y oportunidades

Contar con mediciones consistentes y comparables permitirá potenciar su desarrollo y avanzar hacia una comunicación integrada.

En los últimos años, el Retail Media es considerado por la industria como la “tercera ola” del marketing digital, después de Search y Social Media, por su gran capacidad para transformar la publicidad y conectar datos, audiencias y puntos de venta en un mismo espacio.

Para finales de 2025, la inversión en este formato superará los 2.500 millones de dólares en América Latina, posicionándolo como el segmento de mayor crecimiento publicitario digital en la región, según el estudio de eMarketer “Latin America Retail Trends 2024”. Además, un estudio de Comscore, de junio de 2025, demostró que 76.4% de la población digital de Argentina, Brasil y México, visita sitios de retail media, frente a un 91.2% en Estados Unidos, una brecha que revela el amplio potencial aún por aprovechar.

Este escenario abre nuevas oportunidades para los anunciantes, que pueden diversificar sus estrategias de inversión e incorporar el retail media como un canal clave dentro de su planificación, por lo que comprender el ecosistema será fundamental para invertir de forma más inteligente y obtener mejores retornos.

En respuesta a la creciente demanda de conocimiento sobre esta industria en la región, se desarrolló el Estudio de Retail Media en América Latina 2025, una investigación cualitativa realizada con el apoyo de importantes retailers, incluyendo Adsmovil, Mercado Ads, Retina Media, VTEX Ads, Walmart Connect y Cencosud, y con el respaldo de asociaciones como ANDA Chile, ANDA Colombia, ANDA Perú, la Cámara Argentina de Anunciantes (CAA), la Asociación Brasileña de Anunciantes (ABA) y la Asociación de Agencias de Medios (AVE).

Entre los principales ejes observados destacan la adopción de modelos de atribución más precisos, la integración omnicanal y el uso de datos deterministas como base para una planificación más eficiente y transparente.

El estudio destaca que Brasil se consolida como el ecosistema más avanzado de la región, con una sólida adopción de datos de primera parte y un uso cada vez más extendido de clean rooms para la gestión segura de información. México, en tanto, estima posicionarse como uno de los mercados más dinámicos, impulsado por la expansión de estrategias omnicanales y una planificación basada en datos deterministas.

Se proyecta a Chile como un entorno digital maduro, con consumidores habituados a experiencias integradas, mientras que en Argentina el sector mantiene un crecimiento sostenido, acompañado por el desarrollo del comercio electrónico. Por su parte, de acuerdo a las tendencias observadas, Colombia atraviesa una etapa de consolidación, impulsada por el trabajo conjunto entre agencias, retailers y asociaciones del sector. Finalmente, las predicciones revelan que Perú enfrenta una fase de expansión del e-commerce, con amplias oportunidades para integrar canales físicos y digitales y potenciar la conexión entre marcas y consumidores.

El estudio concluye que todos los mercados de la región enfrentan el desafío de unificar criterios de medición y avanzar hacia una mayor estandarización, condición clave para aprovechar el valor de los datos y promover la transparencia en el ecosistema.