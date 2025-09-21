Los equipos reacondicionados cubren necesidades básicas

Un equipo seminuevo permite ahorrar hasta 50%, reducir en 92% las emisiones de CO₂ y extender la vida útil de los dispositivos.

La tecnología dejó de ser un lujo para convertirse en una necesidad cotidiana; así también se ha cambiado la manera de consumir la tecnología. De acuerdo con Clevercel, en México, 80% de las compras provienen de clientes nuevos para la marca, lo que evidencia el creciente interés en los equipos reacondicionados.

Los clientes ahora principalmente valoran:

Precio accesible: ahorros de entre 30% y 50% frente a un dispositivo nuevo.

Garantía y confianza: 12 meses de cobertura y 30 días de prueba.

Sostenibilidad: hasta 92% menos emisiones de CO₂ y extensión de la vida útil de los equipos de 20 a más de 60 meses.

Clevercel precisó que los mexicanos destacan por elegir iPhone, especialmente los modelos más recientes como el iPhone 15 y el iPhone 16, que se ajustan a distintos perfiles por su rendimiento, calidad de cámara y durabilidad.

Acorde con el estudio, los mexicanos cambian la forma de acceder a la tecnología: priorizan precio, garantía y sostenibilidad.

Clevercel destaca que adquirir un equipo seminuevo permite ahorrar hasta 50% y reducir en 92% las emisiones de CO₂, prolongando la vida útil de los dispositivos de 20 a más de 60 meses.

El estudio precisó que hoy el consumidor busca más que estrenar: elegir con conciencia, pagar por funcionalidad y confianza, y apostar por un futuro más sostenible.

De acuerdo con un análisis realizado por Clevercel a través de LLYC y su tecnología de Deep Learning, los temas más relevantes que mueven a la comunidad son la accesibilidad (71.7%), la calidad de los equipos (15.3%), la confianza en garantías y recomendaciones (9.6%) y un nuevo mindset de consumo que prioriza la economía circular (3.3%).

Respecto de los perfiles de clientes, éstos son diversos y muestran cómo los equipos seminuevos conectan con necesidades reales:

Padres prácticos, que buscan seguridad y precio justo para mantener la conectividad con sus hijos y para las tareas escolares. Jóvenes conectados y creativos, que buscan cámaras, batería y velocidad sin pagar de más. Profesionales en movimiento, de entre 24 y 45 años, que priorizan la productividad y la confiabilidad, suelen optar por equipos de gama alta. Consumidores conscientes, que eligen con el planeta en mente.

Jorge Palacio, CEO de Clevercel, comentó que equipos confiables, garantizados y accesibles, que permiten a cualquier persona mantenerse conectados sin comprometer su bolsillo ni el planeta, sin factores que buscan los clientes.