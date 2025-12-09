Lanzan la plataforma Hype Games

La plataforma conecta a los creadores de videojuegos con los jugadores, facilitando la entrada y expansión de contenidos en la región.

Up’n Beyond anunció Hype Games, la nueva solución integral para publishers, desarrolladores y marcas que desean ampliar su alcance en la región. La innovadora tienda cuenta con juegos de desarrolladores como Rockstar, Bethesda, 2K, Capcom y Warner Bros Games, así como de créditos y suscripciones para PlayStation, Xbox, Free Fire y FC Points.

La plataforma refuerza la presencia de la empresa en América Latina y busca garantizar que los juegos estén disponibles donde estén los consumidores, con precios en moneda local, promociones personalizadas y métodos de pago adaptados a los hábitos locales.

Fernando Mazza, CEO de Up’n Beyond, señaló que Hype Games no es solo una tienda sino que está diseñada para generar valor real para desarrolladores, publishers, marcas y los jugadores, ofreciendo una experiencia de compra segura, accesible y un extenso catálogo.

Hype Games posee más de 140 socios en toda América Latina, 100 en Brasil y 42 en otros países de la región, y ofrece agilidad en la entrega, presencia multisectorial y enfoque en la innovación; así, la plataforma facilita la distribución de contenidos digitales a través de la integración con marketplaces, billeteras digitales, bancos, programas de fidelidad, canales de retail, outlets digitales y más.

La empresa también destacó el modelo de asociación White Label con un rápido go to market, que permite la creación de tiendas personalizadas con identidad de marca propia, atendiendo desde grandes cadenas de retail hasta programas de beneficios y empresas FinTech.