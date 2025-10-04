KPop Demon Hunters invade Fortnite

En el juego, los participantes tendrán disponible atuendos y accesorios de Rumi, Mira y Zoey, y también hay nuevos gestos que llegarán a la tienda de Fortnite.

KPop Demon Hunters llega a Fortnite a ayudar a HUNTR/X a combatir demonios en compañía de amigos.

Este anuncio de EPIC Games también destaca que:

Horde Rush regresa como Demon Rush: recluta a Rumi, Mira o Zoey mientras enfrentas interminables oleadas de demonios sin rostro y aprovechas bonificaciones inspiradas en KPop Demon Hunters entre cada fase de supervivencia. Disponible del 2 de octubre al 1 de noviembre.

Atuendos y accesorios de Rumi, Mira y Zoey: los jugadores podrán reflejar el estilo del trío con atuendos y accesorios de Rumi, Mira y Zoey, y tendrán nuevos gestos que llegarán a la tienda de Fortnite. El Lote HUNTR/X estará disponible a partir del 2 de octubre.

Objetos de Battle Royale y Blitz: completa misiones de Rumi, Mira y Zoey y obtén nuevos objetos en Battle Royale y Blitz, incluidos la espada de Rumi y el Ramyeon extra picante de Mira.

Para esta colaboración, Sony Pictures Imageworks empleó Unreal Engine durante la fase de layout para crear una cinematografía cautivadora, animar la coreografía de combate y tener otros efectos.