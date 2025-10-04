Hulu sustituye a Star en Disney+

Disney+ se ofrece una variedad de contenido, tanto original, exclusivo como de sus aliados.

A partir del 8 de octubre, Hulu se convierte en la marca global de Entretenimiento General en Disney+, reemplazando a Star en los mercados internacionales, incluyendo América Latina. Así, todo el contenido de entretenimiento, que incluye dramas de prestigio y series de true crime, comedias, animación para adultos, producciones originales premiadas y una extensa biblioteca de series y películas, estará disponible dentro de la sección de Hulu en la plataforma.

Los suscriptores seguirán disfrutando de sus series favoritas como El Oso, Alien: Earth y Only Murders in the Building, además de comedias animadas como Los Simpson, y de estrenos como Todo Vale, Crimen de una dinastía: el caso Murdaugh, The Kardashians, la temporada 21 de Grey's Anatomy y producciones locales como Entre Paredes.