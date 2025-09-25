EY abre Centro de Excelencia en IA en México

El nuevo centro fortalece la alianza EY y la plataforma Databricks para acelerar el entrenamiento, el desarrollo y la innovación de los clientes en IA.

EY USA abrió un nuevo Centro de Excelencia de Databricks en la Ciudad de México, con el que expande su actual centro ubicado en EE.UU. El nuevo centro le ayudará a dar soporte de entrega global nearshore y mejorar la capacidad de la organización de EY para apoyar a los clientes en aprovechar el poder de los datos y la IA para impulsar resultados comerciales.

El Centro de Excelencia tendrá su sede en la red de prestación de servicios EY Global Delivery Services (GDS) Mexico y servirá como una base regional para desarrollar e implementar soluciones impulsadas por Databricks que modernicen las plataformas de datos, desbloqueen información procesable y pongan en práctica la IA a gran escala.

El centro en EY GDS Mexico reunirá a los mejores talentos del país en ingeniería de datos, aprendizaje automático y análisis para apoyar a los clientes en todas las industrias. EY GDS Mexico seguirá desarrollando talento tecnológico con una oferta empleadora, de alto impacto tecnológico, con certificaciones y programas de capacitación para la mejora continua.

Ajay Anand, vicepresidente global de EY Global Delivery Services, comentó que el establecimiento del Centro de Excelencia de Databricks en EY GDS Mexico marca un hito importante para EY y GDS, y que es un compromiso de su dedicación al análisis de datos de vanguardia y la Inteligencia Artificial para impulsar el éxito del cliente.

José Luis Guasco, Socio Líder de Consultoría de GDS Mexico - Servicios de Entrega Global, señaló que la creación del Centro de Excelencia de Databricks en EY GDS Mexico es muestra del alto nivel de talento experimentado en soluciones y plataformas de vanguardia sobre el análisis avanzado de datos y la Innovación.