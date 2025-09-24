AMC ahora para todos los anunciantes de anuncios patrocinados

Los anunciantes que ejecutan campañas de anuncios patrocinados podrán acceder a la nueva experiencia desde la consola de anuncios.

Amazon Ads anunció la disponibilidad de Amazon Marketing Cloud (AMC) para todos los anunciantes que ejecutan campañas de anuncios patrocinados; es decir, las personas que utilicen Sponsored Products, Sponsored Display, Sponsored Brands o Sponsored TV.

Los anunciantes verán la opción de AMC en su consola de anuncios bajo “Medición e Informes”; al darle clic, se abre AMC y su nueva experiencia de página de inicio.

Aby Angilivelil, Directora de Amazon Marketing Cloud en Amazon Ads, señaló que la actualización, pone a disposición de todos los usuarios los anuncios patrocinados Amazon Marketing Cloud, podrán acceder fácilmente a insights prácticos impulsados por AMC para impulsar un crecimiento medible y construir conexiones más fuertes con sus clientes más valiosos.

La nueva página de inicio de AMC ofrece valor desde el momento en que un anunciante accede; posee un conjunto de plantillas de análisis sin código que brindan insights visuales y valiosos para anunciantes nuevos en AMC, permitiendo acceder a información como el desempeño de las campañas y datos de audiencia con solo unos clics.

Por su parte, los usuarios con conocimientos en SQL pueden aprovechar las mismas plantillas sin código para obtener insights rápidos o explorar análisis más profundos a través de plantillas de bajo código en la biblioteca de casos de uso. Los usuarios pueden navegar al editor de consultas para capacidades avanzadas de consultas personalizadas, para un análisis más profundo y la creación de audiencias más sofisticadas.

Para apoyar a los anunciantes en cualquier etapa, el Directorio de colaboradores de Amazon Ads ofrece proveedores de servicios certificados especializados en AMC. Los socios se dividen en tres categorías: agencias que desarrollan estrategias personalizadas de análisis y publicidad, proveedores de software que facilitan la activación de señales mediante integraciones nativas, y consultoras que asesoran sobre estrategia de señales e integraciones de sistemas.