Fornite rinde homenaje a Daft Punk

Los jugadores podrán disfrutar de un mundo cósmico interactivo, ambientado por la música del dúo.

Fornite realizará un tributo al dúo Daft Punk, disponible a partir del 27 de septiembre y que permitirá a los jugadores emprender un viaje cósmico desde el mundo de Battle Royale hasta el universo de Daft Punk, que es un espacio totalmente interactivo que incluye múltiples salas con diferentes formas de vivir la música de la banda.

La Experiencia Daft Punk celebra el sonido y la visión icónica del dúo ganador del Grammy. En el juego, los fans y jugadores tendrán la oportunidad de involucrarse en el mundo retrofuturista que celebra el legado de la banda, reinventado para el universo virtual.

En la Experiencia Daft Punk se podrá disfrutar remixes de la música previamente lanzada por Daft Punk y crear mashups de sus canciones en Dream Chamber Studios, enfrentar hordas de robots con un láser de onda sonora en la Robot Rock Arena, producir un videoclip de LEGO en Around the World o disfrutar en el Daft Club bailando hasta el amanecer. Asimismo, se podrá apreciar mobiliario de Hervet Manufacturier, que son colaboradores de Daft Punk desde hace años.

La inauguración será el 27 de septiembre a las 15:00 ARG/12:00 pm MX, con acceso anticipado al lobby del pre-evento desde las 14:30 ARG/11:30 am MX; y un nuevo lote de Daft Punk estará disponible en la tienda de Fortnite a partir del 25 de septiembre a las 21:00 ARG/18:00 MX. Los accesorios incluyen el icónico casco GM08, atuendo y complementos (tanto en estilo Fortnite como en estilo LEGO); el casco TB3, atuendo y complementos (también en ambos estilos); además de instrumentos y una pista de improvisación de “Get Lucky (feat. Pharrell Williams and Nile Rodgers)”.