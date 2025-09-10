LG Streaming Week 2025 arranca en México

LG ofrece promociones especiales durante la campaña, lo que facilitará explorar webOS, que brinda experiencias de visualización personalizadas.

Desde tus películas y series favoritas hasta conciertos, karaoke y videojuegos, todo disponible en los televisores con webOS de LG, con promociones que invitan a maratonear.

Del 1 de septiembre al 5 de octubre, la campaña LG Streaming Week 2025 arrancó en México; así, los propietarios de televisores inteligentes LG en México podrán disfrutar de una gran variedad de contenidos en streaming, desde películas y series hasta música, videojuegos y más, con suscripciones gratuitas y descuento.

Los dueños de televisores LG 4K UHD y superiores lanzados después de 2018 (con webOS 4.0 o superior), y los modelos LG StanbyME y StanbyME Go, y monitores inteligentes UHD y WQHD, pueden acceder a promociones con descuento y pruebas gratuitas a través de la app LG Streaming Week, disponible en la pantalla de inicio, en el Content Store o en la sección de apps.

Por su parte, los usuarios de televisores inteligentes LG en EE. UU. pueden aprovechar la oferta del paquete Disney+, Hulu y ESPN Unlimited Bundle3, disponible durante la LG Streaming Week. La promoción combina el servicio de streaming directo al consumidor de ESPN con Disney+ y Hulu por $29.99 al mes durante 12 meses, de manera que los suscriptores de ESPN reciben Disney+ y Hulu sin costo adicional durante el primer año como parte del paquete.

LG ofrece 50 % de descuento en la suscripción anual, ofreciendo a los nuevos y antiguos suscriptores acceso con precio reducido a los planes anuales de Paramount+ Essential o Paramount+ Premium4.

Además, LG Streaming Week ofrece tres meses de acceso gratuito a Stage+ de Deutsche Grammophon, servicio de streaming de video y audio con una selección curada de conciertos, óperas y documentales premium de todo el mundo.

Los usuarios en EE. UU. y México pueden aprovechar 30 % de descuento en la suscripción mensual de Vix Premium.

En cuanto al gaming, hay ofertas atractivas para disfrutar del gaming en la nube sin necesidad de consola. Los usuarios de televisores inteligentes LG en EE. UU., Canadá y México pueden obtener una prueba gratuita de 7 días de Xbox Game Pass Ultimate para nuevos miembros. Los dueños de televisores LG, Blacknut Cloud Gaming los invita a jugar una prueba gratuita de 30 minutos y desbloquear todo el catálogo de juegos de Blacknut por solo $20 (pesos mexicanos) durante el primer mes, con más de 500 juegos disponibles en cualquier dispositivo compatible. Además de la suscripción al catálogo completo, Blacknut amplía su modelo de suscripción por juego, destacando Jackbox Party Starter.

Los usuarios también pueden acceder a Kanto, una plataforma digital de karaoke que ofrece una suscripción gratuita de un mes para usuarios en mercados seleccionados de América Latina y EE. UU.