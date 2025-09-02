Gupshup logra más de $60 mdd de inversión

El financiamiento le ayudará a expandir la adopción de agentes de IA en América Latina, India, Oriente Medio y África.

Gupshup consiguió una inversión de más de 60 millones de dólares en una ronda de financiación que combina capital y deuda de Globespan Capital Partners y EvolutionX Debt Capital, con el que impulsará la expansión de su plataforma de IA conversacional y mensajería, y podrá acelerar la comercialización en América Latina, India, Oriente Medio y África.

La empresa tiene más de 50,000 clientes en más de 130 países, y gracias a sus aplicaciones de marketing, ventas y soporte técnico, Gupshup genera un impacto comercial medible, como conversiones e ingresos sustancialmente mayores, menores costos y una mayor satisfacción del cliente.

Beerud Sheth, fundador y director ejecutivo de Gupshup, compartió que están en un punto de inflexión en donde los agentes de IA están pasando de ser tecnología experimental a infraestructura crítica para el negocio, generando una extraordinaria demanda global de sus soluciones.

Por su parte, Andy Goldfarb, cofundador y socio director de Globespan Capital Partners, señaló “Desde India hasta Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Brasil, la Nube de Conversación y los Agentes de IA de Gupshup están transformando las interacciones con clientes y empleados. Como Socio del Año de Meta, están sentando las bases para la mensajería basada en IA a gran escala”.

Rahul Shah, socio de EvolutionX Debt Capital, externó “Gupshup está bien posicionado para liderar la transformación de la IA a nivel mundial, y nos entusiasma trabajar con ellos y apoyarlos en este proceso. Con esta inversión, continuamos nuestra estrategia de invertir en empresas líderes en su categoría en fase de crecimiento en Asia”.

La plataforma facilita automatizar interacciones complejas con los clientes, manteniendo conversaciones personalizadas y con un enfoque humano.