Formula E y Google Cloud crean Driver Agent para mejorar desempeño de pilotos

La herramienta analiza datos de carrera como tiempos de vuelta, velocidad, frenado, aceleración, fuerzas G y carga aerodinámica.

Formula E y Google Cloud se aliaron para acelerar la innovación en el automovilismo a través del desarrollo de herramientas de Inteligencia Artificial para los pilotos, con el objetivo de proporcionar igualdad de oportunidades a los competidores. Así, desarrollan Driver Agent, tecnología avanzada de IA para democratizar el acceso a los datos y mejorar el entrenamiento de los pilotos.

Ambas empresas usan la IA para hacer que el análisis de datos y las herramientas de entrenamiento sean más accesibles para pilotos de todos los niveles, con la idea de reducir la brecha entre los pilotos de élite y quienes no tienen acceso a innovadoras herramientas de análisis de rendimiento.

Con Driver Agent, impulsado por la plataforma Vertex AI de Google Cloud y Gemini, el modelo de lenguaje de gran escala más avanzado de Google, se ofrece retroalimentación en tiempo real a los pilotos.

Driver Agent procesa grandes volúmenes de datos de carrera —como tiempos de vuelta, velocidad, frenado, aceleración, fuerzas G y carga aerodinámica- y realiza un análisis profundo con IA. Los resultados se entregan a los pilotos vía mensajes de texto o indicaciones por audio, facilitándoles realizar ajustes inmediatos en su desempeño tanto dentro como fuera del auto.

Asimismo, como parte de la colaboración, Google Cloud trabaja con >= More than Equal, una organización dedicada a identificar y desarrollar talento femenino en el automovilismo. La alianza incluye el acceso a simuladores de conducción de alto nivel en el Manchester Metropolitan University Institute of Sport y el Centre of Excellence for Women in Sport, y Driver Agent dentro del programa de desarrollo de pilotos de More than Equal, que hoy cuenta con cinco pilotos femeninas emergentes.

Para analizar el entrenamiento en Tiempo Real, Driver Agent se conecta a un simulador de conducción de Formula E, analiza datos de telemetría como velocidad, porcentaje de frenado, fuerzas G, carga aerodinámica y dirección. Estos datos se usan para entregar retroalimentación a los pilotos, similar al entrenamiento que reciben los profesionales de alto nivel por parte de sus equipos de ingeniería.



Además, para realizar un análisis personalizado, la herramienta de IA compara el desempeño del piloto en pista con el de pilotos profesionales, realiza un análisis detallados sobre cómo optimizar el rendimiento. Los pilotos reciben recomendaciones prácticas sobre cómo mejorar sus tiempos de vuelta, la eficiencia en el frenado, la aceleración y más.