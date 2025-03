Conoce la historia de la Basílica de San Pedro con Peter Is here

Con ayuda de la IA, el juego y la resolución creativa de problemas, los estudiantes ayudarán a preservar La Basilica di San Pietro.

Minecraft Education, el Vaticano y Microsoft lanzaron Peter Is Here, una innovadora experiencia interactiva de aprendizaje dentro de Minecraft Education. Peter Is Here invita a los estudiantes a explorar la historia de la Basílica a través de momentos clave en el tiempo, participar en desafíos de restauración y descubrir la intersección del patrimonio cultural y la innovación moderna.

Basado en la experiencia mejorada por La Basilica di San Pietro con IA lanzada en noviembre de 2024, motiva a los estudiantes a explorar la Basílica de San Pedro a través de un juego interactivo lleno de historia, herramientas de inteligencia artificial (IA) y la resolución creativa de problemas.

Los estudiantes viajarán en el tiempo para descubrir la vasta historia de la Basílica de San Pedro mientras realizan tareas prácticas de restauración como parte de los Sanpietrini, el equipo dedicado a mantener la Basílica de San Pedro. En el juego, conocerán figuras históricas, investigarán artefactos clave y utilizarán herramientas de IA simuladas.

Con Peter Is Here, los estudiantes participarán activamente en la preservación del patrimonio cultural, todo dentro del mundo cúbico de Minecraft, ya sea reparando mosaicos antiguos, reforzando la arquitectura renacentista o asegurando que el icónico Baldaquino de Bernini se mantenga en pie.