Nutrisa relanza su aplicación

Los usuarios tendrán descuentos, recompensas y una amplía variedad de productos para quererse y consentirse; el lanzamiento se alinea con el lema de la marca #AquÍMeQuiero.

Nutrisa relanzó su aplicación “te quiere y te recompensa”, diseñada para ofrecer una experiencia de compra de fácil navegación; así, la empresa planea fortalecer su comunidad e inspirarlos a decir “Porque me cuido y me consiento, aquí me quiero”.

María Fernanda Torres Gutiérrez, Marketing Manager Retail en Grupo Herdez, comentó que la nueva app de Nutrisa conecta a la marca con los clientes de manera más profunda y significativa; asimismo, que el lanzamiento se alinea con el lema de la marca: #AquÍMeQuiero.

Con la nueva app, los usuarios podrán disfrutar de varios beneficios exclusivos como recompensas, ya que los usuarios acumularán puntos por cada compra realizada, que podrán canjear por cualquier producto en tienda, así como obtener descuentos y promociones exclusivas, y bonificación de aniversario.

Con la app será más sencillo encontrar la tienda más cercana gracias al localizador GPS; y al descargar la aplicación, las personas obtendrán un conito de helado gratis en su primera compra de mínimo $45 pesos; y se ofrecerá helado de cumpleaños gratis.