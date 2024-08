Fusión de tecnología y deporte: The Path of An Archer

Los asistentes pueden experimentar la emoción de esta disciplina empleando el robot de tiro autoajustable de Hyundai y los mangos personalizados impresos en 3D.

Hyundai Motor Company inauguró The Path of An Archer, una experiencia innovadora e inmersiva de tiro con arco, que está en exhibición hasta el 18 de agosto en Hyundai Motorstudio Goyang, en Corea. Los visitantes pueden experimentar directamente la tecnología de tiro con arco; los participantes estarán rodeados por una pantalla panorámica anamórfica de 3.5 x 19 metros, que brinda una experiencia inmersiva del recorrido de un arquero desde que toma el arco por primera vez hasta convertirse en un arquero del equipo nacional que compite en el escenario mundial.

Los visitantes también pueden observar las tecnologías avanzadas que apoyan a los arqueros de élite de Corea, como:

Robot de disparo autoajustable

Empuñaduras de arco personalizadas impresas en 3D

Sensor de frecuencia cardíaca basado en cámara

Sistema de análisis de postura multicámara

En esta exhibición, se da a conocer el robot de tiro autoajustable de Hyundai, que ofrece disparos repetibles, con la capacidad de ajustar el ángulo de lanzamiento y la intensidad de la potencia para ayudar a los atletas en su entrenamiento. Asimismo, la máquina dar en el mismo punto exacto varias veces, mientras que la tecnología ayuda a detectar flechas defectuosas, optimizando la selección de flechas.

La empresa también exhibe por primera vez empuñaduras de arco personalizadas impresas en 3D que están diseñadas para adaptarse a la forma de la mano de cada atleta y minimizar las tolerancias para unificar el arco y la mano del arquero, maximizando el rendimiento. Estas empuñaduras personalizadas las utilizan los atletas del equipo nacional de Corea.

En la exposición The Path of An Archer también se muestra un sensor de frecuencia cardíaca basado en una cámara, la cual también usan los arqueros coreanos. Esta tecnología funciona a una distancia de más de 10 metros y se basa en el principio de que el color de la cara de un atleta cambia sutilmente con los latidos del corazón.

Con este método no invasivo de control de la frecuencia cardíaca se brinda al deportista un estado de tensión o relajación sin interrumpir su concentración. El sensor proporciona datos y añade un elemento cautivador para los espectadores, conectándolos mejor con la acción gracias a las mediciones de la frecuencia cardíaca de los arqueros que se muestran en tiempo real en una pantalla.

Además, los visitantes pueden probar el sistema de análisis de postura con múltiples cámaras de Hyundai, las cuales capturan imágenes difíciles de ver desde arriba y desde el frente, después de que un atleta dispara una flecha, proporcionando información instantánea para mejorar el entrenamiento de los arqueros.

La exposición The Path of An Archer fue creada para que los visitantes conozcan la trayectoria de los atletas de tiro con arco, desde la emoción de tensar el arco por primera vez hasta la búsqueda del tiro perfecto, que culmina con su etapa de competición a un nivel de élite. Las etapas de la experiencia incluyen "The First Draw", "Striving for Perfection" y "On the Biggest Stage", cada una de las cuales ofrece una perspectiva y una experiencia únicas del recorrido de un arquero de primer nivel.