Cómo mejorar tu higiene bucal usando la Inteligencia Artificial

Con los vertiginosos cambios de los últimos años, como sociedad hemos llegado a un punto en el que la Inteligencia Artificial ha permeado casi todos los ámbitos, incluida la odontología, disciplina milenaria que ha evolucionado con el tiempo. Sin embargo, no hay motivo para preocuparse: ¡no estamos hablando de robots o inteligencias que dominan tu boca!, sino de herramientas con inteligencia artificial que van desde el diagnóstico de enfermedades bucales hasta la planificación de tratamientos personalizados. Pero ¿Inteligencia Artificial en mi boca? ¿Cómo funciona esto? Si eres de los que aún no tiene idea de lo que estamos hablando, te lo explicamos:

La Inteligencia Artificial cuidando tu salud

¡El uso de la Inteligencia Artificial en el ámbito de la salud ha sido un verdadero golpe de genialidad! Ha impactado este campo de manera tan positiva que ha optimizado procesos y ha mejorado la calidad de vida de innumerables pacientes. En México, según los datos proporcionados por We are Social, aproximadamente 38 millones de personas actualmente se benefician de los servicios médicos en línea. Seguramente, dicha modalidad no solo ha mejorado la eficiencia y calidad del servicio para los pacientes, sino que también ha optimizado las operaciones para los profesionales de la salud, permitiéndoles brindar una atención más personalizada y efectiva.

Pero ¡la revolución no termina ahí! Cuando nos adentramos en el mundo de la salud bucodental, la Inteligencia Artificial ha llevado las posibilidades a un nuevo nivel. Estudios demuestran que no sólo ha elevado la calidad de los tratamientos ortodónticos, sino que también ha contribuido significativamente en la prevención de cánceres y enfermedades graves. La IA realiza una detección tan profunda de los problemas dentales que a menudo pasan desapercibidos en exámenes tradicionales. Además, ¿te imaginas tener un asesor personal de higiene oral? ¡La IA también puede proporcionar sugerencias personalizadas para mejorar tu cuidado bucal!



Tu cepillo eléctrico y la IA pueden ser tus asesores en el cuidado bucodental

Estudios han demostrado que el uso de cepillos eléctricos ha tenido un impacto significativo en la salud bucal. Estos dispositivos no solo han logrado reducir de manera considerable la acumulación de sarro en dientes y encías, sino que también han disminuido la probabilidad de desarrollar caries y otras enfermedades asociadas al sarro dental.

“La placa bacteriana constituye a esas bacterias que se adhieren en la estructura dental y produce, si es que no se remueve, la inflamación de los tejidos blandos con lo cual se genera una primera enfermedad que es la gingivitis, la cual es una enfermedad infecciosa, de carácter inflamatorio, que produce sangrado de la encía que genera mal olor bucal y sensibilidad en los dientes”, explica el odontólogo Cristóbal Paredes.

Otro beneficio significativo del uso de cepillos eléctricos es su capacidad para integrarse con aplicaciones complementarias que mejoran la práctica de la higiene bucal. Estos cepillos suelen incluir temporizadores, controladores de fuerza para evitar aplicar demasiada fuerza en los dientes y encías, prevenir el retroceso de las encías, y ayudar a proteger el esmalte dental.

Una buena opción de uso es el Cepillo Eléctrico Oral-B SERIE iO, que ha sido diseñado con un enfoque en la salud de los dientes y las encías. Su tecnología avanzada proporciona un nuevo nivel de limpieza que te hará esperar con ansias tu rutina de cepillado. Funciones como la pantalla interactiva, el sensor de presión inteligente, el cargador magnético y el temporizador visual completan la experiencia de cuidado bucal que ofrece el nuevo dispositivo.

Los cepillos eléctricos tienen el objetivo de incentivar o motivar al paciente a largo plazo. Es que solo por el hecho de utilizarlo y pasarlo por la estructura dentaria, la remoción de placa es mucho más efectiva que con un cepillo manual y, por lo tanto, la tecnología hace que sea mucho más sencillo mantener una buena salud oral tanto en pacientes dentados, como en pacientes que tienen algún grado de problema dental. Es como tener un profesional en casa.

Y a ti, ¿Qué te parece incluir el uso de la IA en tu rutina y elevar el nivel de tu salud bucodental?