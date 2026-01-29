La mejor vista del Gran Juego empieza en tu sala con Roku

Con una Roku TV, con el sistema operativo de Roku ya integrado, la imagen, el sonido y la facilidad de uso se combinan para que la atención esté donde debe estar: en el juego.

Organizar una watch party perfecta requiere de algunos básicos: buena compañía, snacks listos y una TV que sea la verdadera protagonista del momento. Cuando se trata de vivir El Gran Juego, la pantalla lo es todo, y con Roku cada jugada se disfruta en grande.

Para que nadie se pierda ni un solo detalle, la experiencia comienza con una televisión de gran tamaño, colores vibrantes y resolución 4K UHU que transforme tu sala en el mejor asiento del estadio. Con una Roku TV, con el sistema operativo de Roku ya integrado, la imagen, el sonido y la facilidad de uso se combinan para que la atención esté donde debe estar: en el juego.

Si estás planeando tu watch party, estos modelos Roku TV son ideales para llevar la experiencia al siguiente nivel:

JVC Roku TV QLED 4K UHD modelo SI86QRF

Tecnología QLED que te da colores más brillantes con imágenes más realistas y detalladas con una resolución 4K UHD (3840 × 2160) para imágenes nítidas y colores vibrantes en contenido deportivo y cine en casa.

Disponible en 86".

Philips Roku TV 4K UHD modelo 65PUL6653/F8

Resolución 4K Ultra HD con colores vivos y gran nivel de detalle.

Sonido envolvente con altos nítidos y diálogos claros.

Disponible en 65".

Daewoo Roku TV 4K UHD modelo DAW75URF

Pantalla con Dolby Audio que mejora el sonido durante el evento.

Diseño LED frameless que maximiza la experiencia visual.

Disponible en 75".

Sharp Roku TV 4K UHD modelo 4T-C86EL8UR

Resolución 4K Ultra HD con gran nivel de detalle y claridad.

Pantalla LED con brillo uniforme y colores intensos.

Disponible en 86".

Todos los modelos Roku TV tienen Roku Smart Picture integrado que optimiza automáticamente el mejor modo de imagen para el contenido que estás viendo, incluyendo contenidos deportivos y la nueva zona de deportes, en donde podrás encontrar fácil y rápidamente todos tus deportes favoritos en un solo lugar. También, incluyen funciones favoritas como Mi Lista, Qué Ver y el Modo Audífonos desde la app gratuita de Roku, para que cada invitado disfrute el evento a su manera.

Imagina a todos reunidos frente a una pantalla sin bordes, con colores intensos y una resolución impresionante que convierte cada jugada en el centro de atención. Porque en una watch party perfecta, la TV no es un accesorio: es la estrella del evento.

El Gran Juego se transmitirá el 8 de febrero a las 17:30 p.m. (hora local en México) y podrás seguir toda la emoción en tu dispositivo Roku a través de ESPN en Disney+ (plan premium), DAZN (NFL Pass), Fox Sports, Vix Premium (app y PS) y TV Azteca.

Haz de tu watch party un momento inolvidable. Vive la pasión del deporte con Roku. ¡Siempre algo nuevo en todos los dispositivos de streaming Roku!