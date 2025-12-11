LG instala avanzada solución LED en Studio V

Con tecnología profesional para transmisiones y compatibilidad perfecta con cámaras, la solución LED potencializa las capacidades para la creación de contenido.

LG Electronics (LG) anunció que implementó una solución especializada de producción virtual (VP) con tecnología LED en el recién inaugurado "Studio V", estudio de producción virtual de última generación ubicado en StudioCube, en Daejeon, Corea del Sur, y que es el complejo de rodaje público más grande del país.

La ceremonia de inauguración estuvo organizada por la Agencia Coreana de Contenido Creativo (KOCCA), y asistieron funcionarios gubernamentales, representantes del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo y el alcalde de Daejeon.

El Studio V se posiciona como uno de los estudios de producción virtual más grandes del mundo, lo que demuestra el impulso de Corea hacia la producción de contenido de próxima generación y fortalece su presencia global en el mercado del entretenimiento.

Asimismo, el Studio V fue diseñado específicamente para la producción cinematográfica de alta gama y los entornos virtuales inmersivos. El espacio cuenta con una enorme pantalla LED principal en forma de J, con capacidad para una instalación de hasta 8 metros de alto y 60 metros de ancho; también ofrece una pantalla de techo de altura ajustable y paredes laterales móviles; mientras que el sistema de techo incluye tres secciones LED motorizadas independientes con capacidad de movimiento vertical e inclinación.

El estudio de producción virtual incluye la solución LED VP de LG (modelo LBCJ026), diseñada para ofrecer un rendimiento de calidad profesional con una frecuencia de actualización de 7680 Hz y una estructura de escaneo de 1/8, que minimiza los artefactos visuales como el parpadeo para garantizar una captura de cámara impecable; ofrece una cobertura de 99.07% de la gama de colores DCI-P3, con negros profundos y HDR de alta gama; proporciona entornos digitales realistas y de alta fidelidad. Los módulos ultraligeros de 5.9 kilogramos de la pantalla tienen sistemas de bloqueo de precisión con una curvatura suave de la pantalla entre -5 y +10 grados.

Adicional, LG también incluyó los monitores profesionales LG OLED Pro, utilizados en producción, corrección de color y posproducción por su excepcional precisión y consistencia de color.

En este proyecto, LG colaboró con Brompton Technology, especializada en el procesamiento de vídeo LED. A través de la optimización conjunta de la arquitectura del sistema, la calibración del color y el rendimiento de la renderización en tiempo real, se garantizó la sincronización perfecta entre las pantallas LED y los procesadores de vídeo, logrando cumplir los estándares de transmisión internacionales y con la capacidad de integrarse con los equipos de producción estándar de la industria.

En la producción virtual basada en LED, se facilita reemplazar los grandes decorados físicos con entornos 3D en tiempo real, reduciendo el desperdicio de materiales y las emisiones de carbono.