Dreame apoya e impulsa la adopción de perritos y gatitos

Participa en las rifas de los refugios AdoptaMx, Amor Sin Raza, Refugio San Gregorio y Xollines Felices para apoyarlos.

Dreame Technology se alió con los refugios AdoptaMx, Amor Sin Raza, Refugio San Gregorio y Xollines Felices, para apoyar a cientos de perritos y gatitos que esperan una segunda oportunidad y tener un hogar amoroso.

Con motivo del Día Mundial de los Animales, Dreame donó múltiples aspiradoras robot, modelo D9 Max Gen 2 a esas asociaciones, para apoyar en las labores de limpieza y facilitarles un entorno saludable a los animales. Por ejemplo, la aspiradora D9 Max Gen 2 se destaca por su potente succión y cepillos diseñados para el pelo de mascotas y cuenta con tecnología avanzada que permite una limpieza profunda y eficiente en espacios con animales.

Además de esta donación para uno en los refugios, la marca entrega equipos adicionales para que cada institución organice rifas con causa y puedan generar recursos para cubrir otras necesidades como medicamentos, alimento y a atención general de los animales rescatados.

Carlo Dubon, Sr. Marketing & Communication Manager de Dreame en México, destacó que la innovación debe estar al servicio de la calidad de vida, no sólo de las personas, sino también de los animales de compañía. “Este donativo es nuestra manera de agradecer y reconocer la labor invaluable que realizan los refugios en México.

Cada refugio beneficiado se dedica al rescate y cuidado de animales en situación de maltrato y abandono:

AdoptaMx : Es una organización sin fines de lucro dedicada al rescate, rehabilitación y adopción de perros y gatos en situación de calle, abandono o maltrato. La asociación impulsa adopciones responsables, realiza jornadas de esterilización y campañas de concientización, además de participar en eventos y colaboraciones que fomentan la cultura de la adopción. Gracias al apoyo de voluntarios, adoptantes y aliados, ha logrado cambiar la vida de cientos de animales, transformando cada rescate en una historia de esperanza.

Amor Sin Raza : Es una fundación dedicada al rescate, rehabilitación y adopción de perritos en situación de calle en México y Estados Unidos. Entre sus principales iniciativas destacan las adopciones responsables, las jornadas de esterilización gratuitas en comunidades con poca atención veterinaria y el proyecto Dogtimus Prime, un autobús con capacidad para trasladar hasta 60 perritos hacia Estados Unidos, a su nuevo hogar.

Refugio San Gregorio : Es una asociación sin fines de lucro y donataria autorizada en la Ciudad de México, dedicada al rescate, rehabilitación y adopción de perros y gatos en situación de abandono o maltrato desde hace 12 años. Actualmente alberga cerca de 300 perritos y brinda alimento a otros 200 en la zona, además de impulsar campañas de esterilización gratuitas y promover permanentemente la cultura de la esterilización para evitar que la población de perritos abandonados siga en aumento, así como la protección a los animales y el no maltrato.

Xollines Felices : Xollin nació hace 14 años gracias a la iniciativa de su fundadora, tras vivir en carne propia la pérdida de su perrito Junior. Hoy, el refugio alberga a más de 300 perritos y 19 gatitos en San Martín de las Pirámides, Estado de México, enfocado en rescatar casos extremos de maltrato y abandono. Todos los animales son rehabilitados en un espacio libre de jaulas, formando una gran manada. Cerca del 80 % está listo para integrarse a una familia, mientras que el resto permanece bajo cuidado permanente en el refugio. El nombre de dicha asociación proviene de la unión de Xolo (perro mexicano) y Ollin (movimiento en náhuatl), dando identidad a los llamados “Xollines Felices”.

La dinámica de rifas iniciará entre el 3 y 4 de octubre, de manera independiente en las redes sociales de cada refugio: Dreame México, AdoptaMx, Amor Sin Raza, Refugio San Gregorio o Xollines Felices, donde se proporcionará toda la información correspondiente.