Los mejores gadgets para festejar a papá

Con esta lista de regalos no tendrás pretexto para no regalarle nada a papá en su día.Existen diversos accesorios que son de utilidad y le facilitan la vida.

Si a tu papá le encanta la tecnología y te cuesta saber qué regalarle en su día, tenemos algunas sugerencias en accesorios que serán parte de su día a día y que les fascinarán, además de ser útiles.

Los padres se cuidan cada vez más, por ello, en este listado no podía faltar una herramienta básica en el día a día de cualquier hombre: la rasuradora 3 en 1 ES-LL41-K581 permitirá disfrutar de un rasurado potente y rápido que no irritará la piel. También, gracias a su diseño ergonómico se podrá realizar un afeitado de forma natural, sin sobrecargar el codo o la muñeca y no olvidemos que, es resistente al agua que permite un mantenimiento fácil e higiénico.

Si tu padre disfruta de horas y horas escuchando su música preferida y lo hace en cualquier lugar, dentro y fuera de casa, no le pueden faltar unos buenos audífonos inalámbricos Urbanos RB-HF420, con estos modelos se podrá disfrutar de graves sólidos sin distorsión gracias a su HF420B. Además, te permite tener hasta 50 horas de reproducción continua y con su función de carga rápida te brindará aproximadamente tres horas de reproducción con una carga de solo 15 minutos.

¡Este año dale a papá un regalo que marque la diferencia! y sorprende a papá con un nanoe™X Generator F-GPT01PKE portátil que le brindará el máximo en cada parte que esté. El generator F-GPT01PKE, purifica el aire de ambientes interiores con la exclusiva tecnología nanoe™X y puede reducir un olor de cigarrillo muy fuerte a un nivel casi imperceptible en apenas una hora.