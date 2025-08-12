LG lanza su monitor OLED gamer con negros perfectos

El monitor ofrece un contraste superior con negros profundos y brillos intensos. Está disponible a nivel mundial, con primeros lanzamientos en Corea y China.

LG Electronics (LG) anunció el monitor gamer UltraGear 27GX700A, el primero con tecnología Tandem OLED de cuarta generación y certificación VESA DisplayHDR True Black 500, de 27 pulgadas que ofrece una experiencia inmersiva, con imágenes sensacionales, brillo excepcional y el rendimiento ideal para los videojuegos de ritmo acelerado.

El innovador 27GX700A incluye la tecnología Primary RGB Tandem para mejorar el brillo y la precisión del color; asimismo, posee la tecnología OLED de cuarta generación de LG, utilizando una estructura de emisión en cuatro capas, separando las capas de rojo y verde en pilas individuales; así, logra negros ultra profundos y brillos deslumbrantes.

El monitor de LG cuenta con la certificación de UL Solutions por su rendimiento de “negro perfecto” y es el primer monitor OLED para gaming en el mundo con la certificación VESA DisplayHDR True Black 500, el estándar de referencia en la industria para niveles de negro y precisión en la reproducción de color, lo que facilita a los gamers detectar enemigos escondidos en las sombras y explorar calabozos oscuros con mayor claridad visual.

Respecto al rendimiento en color, el monitor cubre el 99.5 % del espacio de color DCI-P3, garantizando imágenes vibrantes y realistas, por ello recibió la certificación de “Consistencia de color perfecta” por UL Solutions y la de “100 % de fidelidad de color” por Intertek, lo que asegura una expresión de color precisa y uniforme en cada cuadro y a cualquier nivel de brillo.

LG integra tecnologías para cuidar la vista directamente en el panel, para reducir la fatiga ocular durante largas sesiones de juego, especialmente en configuraciones de uso cercano; cuenta con las certificaciones de UL Solutions por “Eyesafe® 3.0”, “Flicker-Free” (sin parpadeo), “Discomfort Glare-Free” (sin reflejos molestos) y “Low Blue Light” (baja emisión de luz azul).

El monitor 27GX700A ofrece una resolución QHD (2,560 x 1,440); un tiempo de respuesta ultra rápido de 0.03 milisegundos de gris a gris (GTG) y una tasa de refresco de 280 Hz; asimismo, es compatible con NVIDIA® G-SYNC® y AMD FreeSync™ Premium Pro.