Koblenz promueve un hogar más limpio, sano y seguro

Kasa Koblenz ofrece un amplío portafolio de soluciones para atender necesidades específicas de los usuarios.

Kasa Koblenz se presentó para crear espacios libres de contaminantes y funcionales, mejorando la calidad de vida, a través de productos innovadores y confiables.

Daniel Lara, gerente de la línea de devoradoras e hidrolavadoras de Koblenz, precisó que la Kasa Koblenz va más allá de una línea de productos, que ofrece un hogar más limpio, sano y seguro; asimismo, con esta propuesta se busca atender necesidades específicas, a través de un portafolio de soluciones para brindar bienestar.

La campaña propone tres pilares fundamentales para un hogar limpio, sano y seguro:

Limpio: tecnología que facilita higiene diaria con Devoradoras, Hidrolavadoras, Lavadoras y Secadoras de alto desempeño.

Sano: electrodomésticos y línea blanca que fomentan hábitos saludables y una mejor calidad de vida.

Seguro: reguladores, supresores y no breaks para proteger los equipos del hogar ante variaciones eléctricas.

Jaime Martínez, gerente de la línea de energía, comentó que con la nueva campaña reafirman los valores que los definen como marca: calidad, innovación, fiabilidad y sostenibilidad, promoviendo prácticas responsables que contribuyen al cuidado del medio ambiente y al bienestar de la comunidad.

La Kasa Koblenz invita a combinar las distintas líneas de productos, creando experiencias completas en el hogar.

“La cocina se presenta como un espacio completamente equipado y funcional, donde cada detalle ha sido pensado para la comodidad y eficiencia del usuario. Destacamos el microondas, la línea de empotre, la trapeadora, así como una completa gama de electrodomésticos, estufas y reguladores, todos diseñados para ofrecer rendimiento, estilo y facilidad de uso en el día a día”, precisó Elsa Blanco, gerente de la línea de electrodomésticos.

Por su parte, Cristina Castellanos, gerente de línea blanca, señaló que el área de lavado es un espacio práctico y eficiente, equipado con lavadoras, secadoras, planchas y reguladores, diseñados para facilitar las tareas diarias y garantizar un cuidado óptimo de la ropa.