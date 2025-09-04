Epson y Reforestamos México establecen alianza

El programa a largo plazo incluye la adopción de una hectárea de bosque y un voluntariado corporativo en el que se plantarán más de mil árboles.

Epson México establece una alianza estratégica con Reforestamos México A.C., por lo que adoptó una hectárea de bosque en el Nevado de Toluca y organizó una jornada de voluntariado corporativo en la que sus socios de negocio y colaboradores plantaron más de mil árboles.

Con esta plantación, que formó parte del programa de largo plazo orientado a generar conciencia ambiental, promover fuentes de empleo locales y contribuir a la preservación de la biodiversidad en zonas prioritarias del Estado de México.

Con el apoyo técnico de Reforestamos México, los colaboradores y socios de Epson plantaron más de mil árboles en un área en proceso de restauración, fortaleciendo los suelos y creando hábitats para las especies de la zona.

Roberto Donoso, Director de Ventas y Marketing de Productos Comerciales, North Region – Epson América, señaló que su alianza con Reforestamos México busca trascender en el tiempo, no solo con la plantación de árboles, sino también con la generación de empleos y la conservación de la biodiversidad.

Como parte de su compromiso para reducir su impacto al medio ambiente, Epson ha consolidado una estrategia global basada en la sostenibilidad a través de su línea Business InkJet Empresarial (BIJ), que son equipos de bajo consumo de energía y la mínima generación de residuos.