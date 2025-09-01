Alexa agrega comando ¿Cómo me ayudas en el regreso a clases?

El servicio agrega actualización para convertirse en el mejor aliado para el regreso a clases con nuevas funciones y comandos.

Amazon Devices anunció una actualización para Alexa, con el nuevo comando de voz: "Alexa, ¿cómo me ayudas en el regreso a clases?”, así, los usuarios podrán acceder a múltiples funciones para facilitar las tareas escolares y optimizar su tiempo de estudio.

Al decir el nuevo comando de voz: "Alexa, ¿cómo me ayudas en el regreso a clases?", Alexa desplegará una variedad de funciones diseñadas para apoyar a los alumnos: desde datos históricos hasta ayuda con traducciones de idiomas extranjeros y resolución de problemas matemáticos.

Roberto Cánovas, Senior Product Marketing Manager de Alexa, comentó que desean que en este regreso a clases y durante el periodo escolar, Alexa sea un recurso valioso para hacer esta transición más fácil y divertida. “Con este nuevo comando, los estudiantes y sus familias descubrirán cómo Alexa puede apoyar activamente el proceso de aprendizaje, haciendo la tarea más accesible y el estudio más interactivo."

Cánovas explicó que Alexa mantiene funciones que complementan el ambiente de estudio, como son las opciones de concentración: con sonidos ambientales para crear un entorno propicio para el enfoque y la productividad.

“Con esta actualización, Amazon Devices reafirma su compromiso de innovar y ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades diarias de sus usuarios, haciendo de Alexa un miembro más del equipo de estudio en cada hogar”.