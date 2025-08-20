Frigidaire se reencuentra con México, de la mano de Liverpool

México es uno de los mercados más relevantes en el mercado de electrodomésticos de América Latina por su tamaño, dinamismo y demandas del consumidor.

Frigidaire presenta en México su propuesta de electrodomésticos disponibles en Liverpool, para fortalecer su presencia en el mercado mexicano y ofrecer a los consumidores funcionalidad y practicidad.

La marca americana cuenta con una extensa variedad de electrodomésticos de uso doméstico y comercial, y con su alianza estratégica con Liverpool busca responder a las necesidades de un mercado cada vez más exigente, donde la decisión de compra se basa en el precio, sino en la durabilidad, diseño y eficiencia.

Hugo Martínez, Commercial Director de la marca para North Latin America (NoLA), señaló que México es diverso, exigente y con un fuerte vínculo emocional con el hogar; de manera que relanzar la marca es una apuesta por volver a conectar con las familias mexicanas que les recuerdan y con las nuevas generaciones que buscan funcionalidad y diseño.

El portafolio de la empresa está diseñado para adaptarse a las necesidades reales de los hogares, desde refrigeradores que prolongan la frescura de los alimentos hasta 30% más; horneado al vapor que mejora la textura y el sabor de los platillos; lavavajillas de alto rendimiento, con ahorro de agua y mejor limpieza; programas automáticos en pequeños electrodomésticos, con hasta 15 recetas preconfiguradas y una reducción del impacto ambiental de hasta 67% en comparación con generaciones anteriores.

Para que los usuarios conozcan todos los productos, Frigidaire y Liverpool trabajan para crear espacios donde la experiencia Frigidaire la vivan.

Cabe destacar que este lanzamiento se alinea con la campaña global “Atrévete a disfrutar más”, que promueve tecnología útil para la vida diaria.