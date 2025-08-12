CompuSoluciones e IBM abren su primer Centro de Excelencia en CDMX

El CoE ayudará a los proveedores y clientes a desarrollar y optimizar la implementación de tecnologías disruptivas en las empresas.

CompuSoluciones e IBM abrieron el primer Centro de Excelencia (CoE) en la Ciudad de México, proyecto que refleja el compromiso de ambas compañías por impulsar la transformación tecnológica de las empresas de México, bajo un enfoque orientado hacia la Inteligencia Artificial (IA), nube híbrida, observabilidad y automatización.

El CoE está diseñado para mejorar los procesos empresariales y acelerar la adopción de tecnologías disruptivas; así, en este espacio se ayudará a los clientes a desarrollar y optimizar la implementación de dichas tecnologías en las organizaciones.

En este Centro de Excelencia, localizado en las oficinas de CompuSoluciones, facilitará la realización de más de 45 demostraciones y showcases de distintas tecnologías; y servirá como un punto de encuentro entre CompuSoluciones, asociados de negocio, expertos técnicos de IBM y clientes.

Juan Pablo Medina Mora, director general de CompuSoluciones, señaló “El lanzamiento del [CoE] en Ciudad de México representa un paso más en nuestra misión de transformar negocios a través de la tecnología. Junto con IBM, creamos espacios de co-creación donde empresas de todos los sectores podrán experimentar con soluciones adaptadas a sus necesidades específicas, recibir capacitación avanzada y construir estrategias que les permitan crecer de manera sostenible en un mundo digitalizado”.

Por su parte, Mauricio Torres Echenagucia, presidente y director general de IBM en México, comentó que en IBM están convencidos de que la colaboración con el ecosistema tecnológico es la manera de aumentar el acceso a la innovación tecnológica para impulsar el crecimiento económico y la transformación digital. “Nuestra colaboración con asociados de negocio como CompuSoluciones permite alcanzar a nuevos segmentos y pymes, además de multiplicar la penetración de las tecnologías que definirán nuestra era tecnológica. Los nuevos Centros de Excelencia son una prueba de nuestro esfuerzo por ser un socio tecnológico confiable que transforma negocios con soluciones robustas y adaptadas a las necesidades de cada cliente.”

En los Centros de Excelencia convergen científicos de datos, ingenieros, equipos de TI y unidades de negocio para colaborar en proyectos de transformación digital; asimismo, ofrece recursos y mejores prácticas, y facilitará el desarrollo de casos de uso y pruebas de concepto de diversas tecnologías, incluyendo la IA.