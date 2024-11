¿Dónde encontrar nuestras mejores promociones? Acá te contamos

No dejes pasar estas oportunidades para adquirir nuestros dispositivos con tecnología premium que se adapten mejor a tus gustos y necesidades durante el Buen Fin 2024.

Una de las fechas de compra más esperadas del año en el país son las ofertas de Buen Fin 2024, y ofreceremos a los consumidores productos seleccionados con lo último en tecnología de punta enfocados en mejorar la experiencia de entretenimiento y la vida en el hogar, reafirmando su compromiso con los mexicanos para poder ofrecerles soluciones premium con un precio asequible.

El lineal MiniLED, conformado por los modelos U6N, U7N y U8N con tamaños de pantalla que van desde 55” hasta 85”, destaca gracias a sus altos niveles de brillo que llegan a una cantidad de 3,000 nits; Quantum Dot Color con más de mil millones de colores, Dolby Vision-Atmos, Total Ambient Adaptive y HDR; sistema operativo Google TV, que ofrece +700,000 películas y contenidos de TV, así como más de 10,000 aplicaciones disponibles para descargar. La categoría U8N estará disponible con grandes descuentos en Palacio de Hierro y la U7N en Liverpool y Amazon, teniendo como modelo exclusivo en este último canal su versión en 85”.

Por su parte, el modelo MiniLED de 100 pulgadas 100U8K, el más premium de la marca, se podrá encontrar en Palacio de Hierro a un precio especial, con su exclusiva tecnología MiniLED Pro, brinda un espectro audiovisual de calidad superior con su sistema Full Array Local Dimming, con hasta 1630 zonas de atenuación, 1500 nits de brillo, y mil millones de tonos de color vívidos con la tecnología Quantum Dot Color, IMAX Enhanced, Filmmaker Mode, sonido envolvente Dolby Atmos con DTS Virtual X y función Game Mode Pro, con tasa de refresco de 144Hz en resolución 4K.

La serie QLED de Hisense ofrece la tecnología QLED ULED en pantallas como la U76N de 100”, disponible en Liverpool, que permite vivir una experiencia inmersiva de 100 pulgadas, con más de mil millones de tonos de color vívidos, hasta 800 nits de brillo y 256 zonas de iluminación con el avanzado sistema Full Array Local Dimming, además de integrar mejoras de calidad cinematográfica como HDR 10+, HLG, Dolby Vision-Atmos y IMAX Enhanced. De la misma manera, los modelos QD6N y QD7N de esta línea estarán presentes en Liverpool, Costco y Sam’s.

En la categoría Láser, el proyector L9G disponible con precios especiales en Liverpool y Palacio de Hierro lleva la experiencia del cine en casa a otro nivel con su tecnología TriChroma que permite disfrutar de colores puros e intensos, mientras que su pantalla ALR mejora significativamente la calidad de imagen, ya que en la pantalla solo se refleja la luz del proyector y no la de focos o ventanas que estén en el mismo ambiente o espacio, adicional de contar con sistema operativo Android TV y Google Assistant.

El nuevo lanzamiento de la familia Laser 4K, PX3-Pro, el primer proyector de tiro ultra corto en ser certificado con “Designed for Xbox Limited Series”, cuenta con un tamaño de pantalla ajustable de 80 hasta 150 pulgadas y una calidad de imagen de última generación gracias al sistema de proyección de triple láser TriChroma™ de Hisense, así como tecnología MEMC anti lag, Modo de Baja Latencia Automática y hasta 240Hz de tasa de refresco variable. Estará disponible en Costco durante El Buen Fin.

El compacto Mini Proyector Láser C1 que salió al mercado el pasado octubre, disponible en Amazon en esta temporada de descuentos, alcanza una nítida imagen en resolución 4K, con ángulo de visión de 178 grados, flexibilidad de proyección desde 65” hasta 300”, HDR 10 y alto contraste nativo con relación 1,600:1, gracias a sus 8.29 millones de píxeles, potenciada por sus chips 0.47 DMD que presentan la misma ultra alta definición de imagen que un televisor. Además, las tres fuentes de luz independientes ofrecen una amplia durabilidad con 25 mil horas de uso y el mayor índice de brillo comparado con proyectores tradicionales, con 1,600 lúmenes, logrando una experiencia cinematográfica realista sin salir de casa.

En cuanto a Línea Blanca, Hisense también tendrá presencia en Elektra, Coppel, Sam’s, Liverpool y Costco con sus modelos de refrigeradores Side by Side RS19 y RS22; French Door RF22, Cuadrador RC21 y RT16, con características especiales para conservar la frescura de los alimentos, con elegantes diseños que elevan la presencia premium de la cocina y tecnología de punta en sus zonas My Fresh Choice, que permite regular la temperatura entre congelador y refrigerador, compartimentos de gran tamaño, tecnología Eco Inverter, Total No Frost, Multi Air Flow y hasta conectividad WiFi para controlar el funcionamiento del RC21 con la app ConnectLife. Mientras que el Congelador FC88 Inverter estará al mejor precio en Sam’s y las lavasecadoras WD5S1645BT y WDQY1514 en Sam’s y Liverpool, respectivamente.