Papalote y Betsabeé Romero presentan el “Árbol que Rueda”

La instalación creada con llantas es una muestra de esperanza y es un manifiesto de sostenibilidad y transformación social.

Durante una reunión virtual, Alejandra Cervantes, directora general de Papalote Museo del Niño; Rafael Serrano, director del museo Sede Cuernavaca, y la artista visual Betsabeé Romero, presentaron los detalles y la filosofía que dan vida a la nueva instalación monumental del museo: el “Árbol que Rueda”, obra compuesta por 68 llantas reutilizadas, y fue presentada como un manifiesto de sostenibilidad y transformación social.

En la reunión, los directivos del museo y la artista plástica coincidieron en que la Navidad de 2025 exigía una propuesta que fuera más allá de la decoración tradicional, buscando una pieza que motivara conversaciones sobre el consumo responsable y la esperanza, así como invitara al aprendizaje de la conciencia ambiental.

Alejandra Cervantes, Directora General de Papalote, resaltó el papel del museo como un espacio de encuentro familiar y reflexión. “Este árbol es una experiencia que nos conecta con la naturaleza y la comunidad. Buscamos sembrar la esperanza de un futuro más sostenible, donde todos podamos disfrutar de un planeta sano y próspero”.

Betsabeé Romero, creadora de la obra “Árbol que Rueda”, explicó cómo transformó materiales asociados al desgaste urbano, 35 llantas completas y 33 medias llantas, en un símbolo de vida de 6 metros de altura. “Esta instalación nos recuerda que hasta lo que parece más sucio e inservible puede tener un segundo ciclo y germinar en un árbol frondoso”. En la obra se emplearon vinil dorado, espejos y luz cálida para cambiar la narrativa del hule negro en la vitalidad de la naturaleza.

Por su parte, Rafael Serrano, director de Papalote Cuernavaca, mencionó que el “Árbol que Rueda” es la continuación natural del compromiso ambiental que la sede ha mantenido, dando seguimiento a la narrativa iniciada con la exposición temporal “RUTA 5Rs”.

La experiencia está disponible en Papalote Museo del Niño Sede Cuernavaca y tiene un costo por boleto de $65 pesos, de lunes a domingo.