Por segunda ocasión, Fujifilm patrocina el World Press Photo 2025

La exposición en el Museo Franz Mayer exhibe 144 fotografías que documentan conflictos políticos, migración, cambio climático y otras problemáticas sociales urgentes de todo el mundo.

Fujifilm Corporation nuevamente es patrocinador global de World Press Photo, la exposición internacional más importante de fotoperiodismo y la fotografía documental. Asimismo, World Press Photo 2025 se exhibe en el Museo Franz Mayer, sede ininterrumpida durante 26 años de esta muestra en México.

El World Press Photo 2025 en la Ciudad de México exhibe 144 fotografías premiadas, seleccionadas entre más de 59,320 imágenes enviadas por 3,778 fotógrafos y fotógrafas de 141 países, evaluadas por seis jurados regionales y un jurado global independiente. En la edición de este año se incluyeron 42 proyectos ganadores, nueve más que en el 2024.

Por segunda ocasión, Fujifilm reafirma su compromiso con la narración visual, la innovación tecnológica y el apoyo a la comunidad creativa que impulsa el poder de la imagen, mostrando la realidad y diversas temáticas, como: conflictos políticos, migración, cambio climático y desigualdades sociales. Estas imágenes, recopiladas en medio del panorama político y mediático de 2024, muestran cómo el fotoperiodismo puede generar reflexión, diálogo y conciencia.

Fujifilm entregará a las y los ganadores globales premios valorados en más de 14,000 euros, incluyendo una cámara FUJIFILM GFX100 II, dos baterías NP-W235, un cargador de batería BC-W235 y, a elección de cada ganador, dos lentes FUJINON GF o una cámara digital de formato fijo FUJIFILM GFX100RF con un lente FUJINON GF. Por su parte, el ganador del premio Photo of the Year, Samar Abu Elouf, recibió 10,000 euros adicionales.

La exposición World Press Photo 2025 estará abierta hasta el 12 de octubre en el Museo Franz Mayer (Av. Hidalgo 45, Centro Histórico, CDMX), de martes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas.