Marc Randolph se presentará en VTEX CONNECT LATAM

El cofundador de Netflix compartirá consejos para impulsar proyectos y habrá exposición de soluciones de empresas que promueven la economía digital.

El próximo 25 de septiembre, Marc Randolph, co fundador de Netflix, será el orador principal en VTEX CONNECT LATAM 2025 a realizarse en el Centro Banamex, Ciudad de México. En esta ocasión, el evento contará con la participación del primer CEO de Netflix, quien también es reconocido por su papel como mentor, inversionista y asesor de startups en todo el mundo.

Los asistentes al VTEX CONNECT LATAM tendrán la oportunidad de conocer de primera mano cómo se gestan proyectos disruptivos y qué estrategias son clave para ser competitivo en la economía digital.

A lo largo de su carrera, Marc Randolph ha inspirado a miles de emprendedores con su mensaje sobre la importancia de la creatividad, la adaptabilidad y la persistencia para transformar ideas en negocios de impacto global.

Por cuarto año consecutivo, VTEX CONNECT LATAM reunirá a más de 40 conferencistas nacionales e internacionales, más de 50 marcas expositoras (como AWS, VISA, PayPal, DHL, Amazon y Walmart), y ofrecerá más de 20 horas de contenido especializado. También estarán presente conferencistas de Statista, Nvidia, Montblanc, Forrester y WGSN; y se realizará el Desayuno de Mujeres en Tecnología y la charla “Mujeres que inspiran: liderazgo femenino en el ecommerce latinoamericano”.

Los principales beneficios al assistir al VTEX CONNECT LATAM 2025 son:

Inspiración directa de líderes globales: escuchar a Marc Randolph es acceder a las ideas y experiencias que transformaron la industria del entretenimento. Aprender de más de 40 reconocidos conferencistas.

Networking de alto nivel: la assistência de ejecutivos de empresas internacionales y locales, com la posibilidad de estabelecer alianzas estratégicas y oportunidades de negocio.

Contenido de vanguardia: más de 20 horas de conferencias, talleres y paneles diseñados para que los asistentes se actualicen en tendencias, tecnología y mejores prácticas.

Experiencia integral: en la feria se exhibirán soluciones de más de 50 empresas que impulsan la economía digital.





El VTEX CONNECT LATAM es un espacio de conexión, aprendizaje y transformación para las empresas com el objetivo de acelerar la innovación en la región de Latinoamérica.

Para más información, aceder a https://vtexconnect.vtex.com/home.