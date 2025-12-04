Regresa la magia de Christmas in the Park a Six Flags México

Nuevas espectáculos temáticos, la luz y nieve por doquier, drones, pirotecnia y sabores forman parte de la temporada navideña.

Six Flags México anunció la edición 2025 de Christmas in the Park, del 27 de noviembre de 2025 al 18 de enero de 2026. En el evento, los visitantes se sumergirán en un ambiente de magia, luz y experiencias inolvidables, creadas especialmente para compartir en familia y con los amigos, logrando momentos inolvidables de diversión.

Durante Christmas in the Park, cada calle, edificio y pueblo temático se transforma gracias a su decorado con colores vibrantes, música festiva, millones de luces y diversas actividades.

En esta edición, Six Flags agrega nueve nuevos espectáculos, distribuidos a lo largo del parque. Así, cada show fue diseñado para los visitantes que disfrutan las de emociones fuertes así como de quienes aman la música, el baile y la mezcla perfecta entre adrenalina y magia.

La distribución de los shows está diseñada de manera que los visitantes pueden pasar más de 6 horas viendo espectáculos diferentes. La programación renovada incluye:

Voces del Invierno: Un coro celestial recibe a los visitantes desde su llegada con melodías clásicas que anuncian la llegada de la Navidad y envuelven el parque en un ambiente lleno de armonía.

La Natividad: El icónico espectáculo regresa completamente renovado con proyecciones envolventes, música y actuaciones en vivo.

Entre Regalos y Travesuras: La Abuela Claus y sus duendes revelan, con humor y energía, cómo los regalos llegan a cada hogar, esto a través de un show lleno de sorpresas para niños y adultos.

El Taller Encantado: Un mago navideño enseña trucos fascinantes y comparte momentos entrañables junto a los personajes favoritos de la temporada.

Jingle Beats: Santa Claus, Rodolfo y sus duendes protagonizan un espectáculo dinámico que mezcla ritmos modernos e inspiración hip hop con la alegría navideña.

Christmas Country Band: Pueblo Vaquero cobra vida con música al estilo country que celebra el espíritu navideño al ritmo del viejo oeste.

Winter Jazz: La elegancia y calidez del jazz se fusionan con los colores y sonidos de la Navidad en un espectáculo vibrante.

Christmas LIVE Parade: El desfile más esperado del año regresa con todos los personajes favoritos, carros alegóricos iluminados y una novedad emocionante: una cantante en vivo que llenará el recorrido de magia y emoción.

Beyond Christmas: El espectáculo nocturno más impresionante de la temporada. Cantantes, violinistas, bailarines y pirotecnia se unen a un despliegue de cientos de drones sincronizados que iluminarán el cielo.

Asimismo, la atracción Snow Race llega con una rampa de nieve más grande, más alta y más emocionante.

La exp eriencia Nieve por todo el parque convierte cada rincón y espacio en un lugar lleno de la emoción que causa ver caer la nieve.

Sabores de la Navidad. Las tradicionales fogatas de s’mores regresan para ofrecer un momento cálido y delicioso con bombones tostándose sobre el fuego, chocolate derretido y el aroma único de la Navidad.

Este año llega el Pasaporte de Sabores, una tarjeta especial con la que los visitantes podrán elegir hasta seis platillos icónicos de la temporada dentro de un menú con más de 30 opciones inspiradas en la Navidad, como el stromboli de strudel de manzana, sliders de pulled pork, esquites con suadero, tamales, rosca de reyes y otras delicias gastronómicas navideñas.

Por otra parte, la Experiencia VIP Navideña de Christmas in the Park ofrece beneficios exclusivos: