El Miau Fest realiza celebración al “Michictlán”

En esta nueva edición, se invita urgentemente a ayudar a refugios y gatos en condición de calle; Grisi Pet Care donará producto a más de 10 albergues.

El Miau Fest se al homenaje de Michictlán, que está inspirado en la solemne y colorida tradición del Día de Muertos. En esta ocasión, el fin de semana del 18 y 19 de octubre en el Huerto Roma Verde en la Ciudad de México se realizará una hermosa ofrenda dedicada a honrar la memoria y el espíritu eterno de los "michis" que han cruzado el arcoíris. Asimismo, esta edición estará especialmente dedicada a Félix, uno de los queridos gatitos guardianes del Huerto Roma Verde, en reconocimiento a su espíritu y el de todos los michis que cuidan de nosotros.

El acceso al Miau Fest será a través de un donativo en especie destinado directamente a refugios y albergues que rescatan y rehabilitan a gatos en situación de calle; los visitantes pueden llevar alimento húmedo, croquetas, arena, transportadoras, material de curación, mamilas, fórmulas de leche, pipetas y artículos de limpieza.

Cabe destacar que Grisi Pet Care se suma a través de Gato Consentido, marca de productos de higiene conocida por sus fórmulas suaves y naturales que ofrecen soluciones prácticas tanto para el cuidado del gato como para mantener limpio el hogar. Grisi Pet Care donará en especie a más de 10 refugios de gatos en la Ciudad de México.

El Miau Fest ofrecerá talleres creativos: desde la elaboración de altares para mascotas y vitrales felinos, hasta la creación de porta inciensos y catrinas infantiles. Además, el corazón del evento será la Mega Ofrenda Gatuna (Geodésica), un altar colectivo donde los asistentes podrán llevar la fotografía de sus gatitos para formar parte del tributo de gratitud y amor compartido.

La programación de actividades artísticas y espirituales es:

Sábado 18 de octubre

12:00 – Ceremonia y danza ritual de apertura (Desiderio Daxuni, bailarín otomí).

14:00 – Ópera con la soprano Leonora Rebolledo y la Orquesta Filarmónica de Azcapotzalco.

15:00 – Charla: Cruzando el arcoíris, ¿Qué sigue para los que nos quedamos?

16:00 – Pasarela de gatos.

17:00 – Música tradicional mexicana con Tradisoneros.

18:00 – Poesía y música dedicada a mascotas con Unalmario.

19:00 – Música contemporánea con Back to the Music (Edi y Alan).

Domingo 19 de octubre

12:00 – Música con el Ensamble Cuatro Voces (clarinetes).

14:00 – Teatro: Cati, Catalina, Calicó... o la maravillosa vida de la niña gato (Teatro de los Sótanos).

15:30 – Charla: Los últimos años, ¿Cómo le hago la vida más fácil a mi Michi viejito?

16:00 – Pasarela de gatos.

17:00 – Ópera con Leonora Rebolledo y la Orquesta Filarmónica de Azcapotzalco.

Durante el festival, los visitantes podrán conocer a gatos en adopción, que están a resguardo de albergues invitados, como: Ikigat, Juniors Cats, Rescats-gatitos, Pandiasilo, 31 gatitos, Bananitos, Proyecto Gatto, Mi primer Maullido, Prensa Animal, Gatolectivo y Michifem A.C.

El Miau Fest se realizará en Huerto Roma Verde, el 18 y 19 de octubre 2025, de 11:00 a 20:00 hrs. El evento es Pet Friendly (asistir con perritos de razas pequeñas con correa) y es EcoFriendly (evento libre de desechables).

Para más información ingresar https://www.facebook.com/MiauFestmx/?locale=es_LA