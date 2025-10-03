El Festival del Terror regresa a Six Flags Hurricane Harbor Oaxtepec

En esta edición del festival, se agrega una nueva zona de espanto con cuatro temáticas diferentes, que se agregan para ofrecer una experiencia tenebrosa.

El Festival del Terror llegará a Six Flags Hurricane Harbor Oaxtepec este 4 de octubre. En esta tercera edición, los visitantes vivirán una experiencia espeluznante en distintos escenarios inmersivos llenos de sustos, personajes y emociones intensas. En esta ocasión, el festival se expande y tiene una nueva zona de espantos llamada el Sendero del Terror con cuatro temáticas, que se suma a las tres tradicionales atracciones de terror.

En el Festival del Terror de Six Flags Hurricane Harbor Oaxtepec 2025, disponible del 4 de octubre y hasta el 2 de noviembre, los visitantes se encontrarán a su paso con:

Cuervos: Al cruzar el puente, siniestros personajes caracterizados como cuervos y brujas sorprenderán a los visitantes con sus espeluznantes apariciones, dando y sustos inesperados.

Freaky Dolls: En una inquietante zona rodeada de bambúes, donde muñecas “reales” cobrarán vida. Muñecas escalofriantes se encargarán de hacer gritar a más de uno.

Prisión: Los visitantes deberán atravesar un camino custodiado por dos jaulas con prisioneros y otros dos peligrosos fugitivos que merodearán la zona.

Asylum: El recorrido culminará en un aterrador asilo habitado por pacientes psiquiátricos y enfermeros desquiciados que llevarán el miedo al límite.

En las tres tradicionales atracciones de terror: Criaturas del Lago, Payasos Siniestros y La Carnicería, los visitantes más valientes se atreverán a enfrentar sus miedos y vivir esta experiencia aterradora.

Asimismo, durante el Festival del terror de Six Flags Hurricane Harbor Oaxtepec se vivirá una gran fiesta por las noches, todos los días, ya que la explanada del lago se convertirá en una gran celebración con música en vivo, opciones de alimentos y bebidas, convirtiéndose en una zona segura, libre de las criaturas tenebrosas.

El Festival del Terror de Six Flags Hurricane Harbor Oaxtepec 2025 comienza el 4 de octubre y hasta el 2 de noviembre. Todos los sábados del festival del terror, el servicio de transporte desde Ciudad de México tendrá un autobús que regresará a las 9 de la noche

Boletos, pases de temporada, transporte y más información en https://www.sixflags.com.mx/hurricaneharborox.